BAKAN KURUM ESENYURT METROSUNUN İLERLEMESİ SADECE YÜZDE 5

ESENYURT mitinginde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kemal Kılıçdaroğlu Esenyurt'a kaç defa geldi Sadece 1, bunlar Esenyurt'umuzun oyunu alıp, kaderine terk ettiler, unuttular. İstanbul Büyükşehir yönetimi AK Parti'deyken metronun temelini attık. Peki, bunlar göreve geldikten sonra, 4 yılın sonunda, inşaatın ilerlemesi yüzde kaç biliyor musunuz Sadece yüzde 5. Kaç metre ilerleme var Sadece 6 metre. Maalesef kardeşlerim; milletin işi masada kalmış. Esenyurt'un projesi yarım kalmış, başkan nerde Başkan yine gezmelerde. Ama ben sizleri görüyorum, sizlere inanıyorum. 14 Mayıs sabahı; Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt, bunlara, bu liyakatsizlere, bu beceriksizlere, bu vurdumduymazlara en büyük cevabı verecektir dedi.

Bakan Kurum, İstanbul'umuzun neresine gitsek, milletimiz bizi bağrına basıyor. Çünkü milletimiz bizi çok iyi biliyor. Milletimiz bizden emin, milletimiz bize güveniyor. Çünkü biz AK Parti'yiz, biz, yavrularımızın istikbali için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışan kadrolarız. Çünkü biz; eserlerimizle, yatırımlarımızla İstanbul'umuzu istikbale taşıyan kadrolarız. İstanbul'da en büyük derdimiz deprem. Bu şehri baştan aşağı yeniliyoruz. Tüm afetlere karşı güçlü hale getiriyoruz. Yaşadığımız son depremlerde bir kez daha şahit olduk. İstanbul'umuzun kaybedecek bir saniyesi bile yok. Bu yüzden yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşüm diyoruz. 'İstanbul'da 1 buçuk milyon konutluk büyük dönüşüm', 'yarısı bizden' diyoruz. Yarısı bizden kampanyamız şu anda muhteşem ilerliyor. İşte ilk 3 günde İstanbul'umuzda 315 bin bağımsız bölüm için 52 bin vatandaşımızın başvurusunu aldık. Esenyurt'umuzda da başvuru sayısı şu anda 5 bin bağımsız bölüme ulaştı. Konutlarımızı en geç iki yıl içerisinde teslim edeceğiz diyoruz. İstanbul'a söz veriyoruz. Tüm yeni yuvalarımızı; millet bahçeleriyle, parklarıyla, camileriyle, kafeleriyle, iş yerleriyle, spor tesisleriyle, tüm sosyal donatılarıyla tamamlayacağız diye konuştu.

ESENYURT'A EĞİTİM KAMPÜSÜ YAPILIYOR

Esenyurt'ta müjdeler sıralayan Bakan Kurum, şunları söyledi Bir; Esenyurt'ta yaşanan konut mağduriyetlerini çok iyi biliyoruz, yakından takip ediyoruz. Biz Fikirtepe'de 12 bin konutluk projemizi yapıp, yıllardır kangrene dönüşmüş sorunu çözdük mü Evet şimdi de Esenyurt'ta vatandaşımız için elimizi taşın altına koyacağız. Buradaki sorunu kökten çözeceğiz. Mağdur vatandaşlarımızın gönül rızasını da alarak; yarısı devletten kampanyasıyla, TOKİ eliyle, yarım bırakılan tüm inşaatları süratle tamamlayacağız. Şimdiden bu kararımız, Esenyurt'umuz için hayırlı uğurlu olsun diyorum.

İki; Esenyurt'ta 60 bin nüfusa sahip Örnek ve Çınar mahallelerimiz var. Buralarda uzun yıllardır yaşanan mülkiyet ve imar sorunları vardı. Ne yaptık Yeni bir yasal düzenleme ile çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı başlattık. Üstelik bu çalışmayla; sadece mülkiyet problemlerini çözmüyoruz. Ayrıca, belediyenin bugüne kadar yapmadığı imar planlarını da bakanlık olarak biz yapıyoruz, kentsel dönüşüm sürecinin önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz. Artık geleceğe daha güvenle bakacak 60 bin kardeşimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Üç; Esenyurt'a 'Türkiye'ye ve dünyaya örnek bir eğitim projesini' armağan ediyoruz. Biliyorsunuz, Esenyurt'un okul ve eğitim alanı ihtiyacı çok fazla. Biz de bu sebepten, arkadaşlarımızla hemen harekete geçtik. Merkez Sanayi Mahallemizde; toplam inşaat alanı 108 bin metrekare olacak bir alanı planlayarak eğitim alanı haline getirdik. Bu eğitim kampüsünde, 15 ayrı blok, 340 derslik, 88 laboratuar, 500 araçlık otopark yer alacak. Tam 10 bin 412 öğrencimiz burada eğitimlerine devam edecek. İçinde ne var biliyor musunuz 5 Anadolu Lisesi var. Birer tane; fen lisesi, mesleki teknik Anadolu lisesi, imam hatip lisesi, bilim ve sanat merkezi, kız yurdu, erkek yurdu, kapalı spor salonu, konferans salonu, ana sınıfı, kütüphanesi var. Şimdi çok daha hızlı hareket ediyoruz. İnşallah bu muhteşem eğitim kampüsümüzü; 2024 Şubat ayında sizlere armağan edeceğiz. Ben şimdiden bu eğitim yuvalarımız Esenyurt'umuza, İstanbul'umuza, yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum.

ESENYURT'UMUZUN OYUNU ALIP, KADERİNE TERK ETTİLER

Bakan Kurum, Şimdi sizlere sorsam, Kemal Kılıçdaroğlu Esenyurt'a kaç defa geldi diye Ne cevap verirsiniz Ben vereyim cevabı sadece 1, bunlar Esenyurt'umuzun oyunu alıp, kaderine terk ettiler, unuttular. Recep Tayyip Erdoğan öyle mi yaptı Biz, öyle mi yaptık Sel oldu buradaydık, vatandaşımızın yanında olduk. Yeşil alan dendi, yer bulduk, yaptık. Okul dendi, eğitim dendi, kampüs dendi, Türkiye'nin en donanımlı okullarını buraya yapıyoruz. Biz Esenyurt'a sevdalıyız sevdalı, birileri gibi laf değil iş üretiyoruz iş. Hadi Kılıçdaroğlu unuttu, biz buna alışkınız. Peki, Büyükşehir'in başkanına ne demeli Biz, İstanbul Büyükşehir yönetimi AK Parti'deyken metronun temelini attık. Peki, bunlar göreve geldikten sonra, 4 yılın sonunda, inşaatın ilerlemesi yüzde kaç biliyor musunuz Sadece yüzde 5. Kaç metre ilerleme var Sadece 6 metre. Maalesef kardeşlerim; milletin işi masada kalmış. Esenyurt'un projesi yarım kalmış, başkan nerde Başkan yine gezmelerde. Ama ben sizleri görüyorum, sizlere inanıyorum. 14 Mayıs sabahı; Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt, bunlara, bu liyakatsizlere, bu beceriksizlere, bu vurdumduymazlara en büyük cevabı verecektir dedi.