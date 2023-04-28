BAKAN KURUM: ESENYURT METROSUNUN İLERLEMESİ SADECE YÜZDE 5

ESENYURT mitinginde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, "Kemal Kılıçdaroğlu Esenyurt'a kaç defa geldi? Sadece 1, bunlar Esenyurt'umuzun oyunu alıp, kaderine terk ettiler, unuttular. İstanbul Büyükşehir yönetimi AK Parti'deyken metronun temelini attık. Peki, bunlar göreve geldikten sonra, 4 yılın sonunda, inşaatın ilerlemesi yüzde kaç biliyor musunuz? Sadece yüzde 5. Kaç metre ilerleme var? Sadece 6 metre. Maalesef kardeşlerim; milletin işi masada kalmış. Esenyurt'un projesi yarım kalmış, başkan nerde? Başkan yine gezmelerde. Ama ben sizleri görüyorum, sizlere inanıyorum. 14 Mayıs sabahı; Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt, bunlara, bu liyakatsizlere, bu beceriksizlere, bu vurdumduymazlara en büyük cevabı verecektir" dedi.

Bakan Kurum, "İstanbul'umuzun neresine gitsek, milletimiz bizi bağrına basıyor. Çünkü milletimiz bizi çok iyi biliyor. Milletimiz bizden emin, milletimiz bize güveniyor. Çünkü biz AK Parti'yiz, biz, yavrularımızın istikbali için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışan kadrolarız. Çünkü biz; eserlerimizle, yatırımlarımızla İstanbul'umuzu istikbale taşıyan kadrolarız. İstanbul'da en büyük derdimiz deprem. Bu şehri baştan aşağı yeniliyoruz. Tüm afetlere karşı güçlü hale getiriyoruz. Yaşadığımız son depremlerde bir kez daha şahit olduk. İstanbul'umuzun kaybedecek bir saniyesi bile yok. Bu yüzden yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşüm diyoruz. 'İstanbul'da 1 buçuk milyon konutluk büyük dönüşüm', 'yarısı bizden' diyoruz. Yarısı bizden kampanyamız şu anda muhteşem ilerliyor. İşte ilk 3 günde İstanbul'umuzda 315 bin bağımsız bölüm için 52 bin vatandaşımızın başvurusunu aldık. Esenyurt'umuzda da başvuru sayısı şu anda 5 bin bağımsız bölüme ulaştı. Konutlarımızı en geç iki yıl içerisinde teslim edeceğiz diyoruz. İstanbul'a söz veriyoruz. Tüm yeni yuvalarımızı; millet bahçeleriyle, parklarıyla, camileriyle, kafeleriyle, iş yerleriyle, spor tesisleriyle, tüm sosyal donatılarıyla tamamlayacağız" diye konuştu.

"ESENYURT'A EĞİTİM KAMPÜSÜ YAPILIYOR"

"ESENYURT'UMUZUN OYUNU ALIP, KADERİNE TERK ETTİLER"

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