Bakan Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

AA - Yunus Hocaoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

ERZURUM (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Bazı programları dolayısıyla kentte olan Bakan Kurum, Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurum, Vali Okay Memiş ile ildeki yatırımlara ilişkin bir süre görüştü.

Ardından Büyükşehir Belediyesine geçen Kurum, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve bazı yöneticilerle değerlendirme toplantısı yaptı.

Ziyaretlerde Bakan Kurum'a, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz de eşlik etti.

AA / Yunus Hocaoğlu - Güncel

İklim Değişikliği, Erzurum Valiliği, Murat Kurum, Erzurum, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title