BAKAN KURUM: ERZURUM'A SON 21 YILDA 45 MİLYAR LİRAYI AŞKIN DEV YATIRIMLAR KAZANDIRDIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Pendik'te 'Erzurumlular Buluşması'na katıldı. Bakan Kurum, " Erzurum'a son 21 yılda 45 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar kazandırdık. Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar 10 milyar liralık çevre ve şehircilik yatırımını bir bir gerçekleştirdik. Şu anda milyarlarca liralık yatırımımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımızla; Erzurum'da toplam yatırım değeri 3.5 milyar lira olan 10 bin konutu sizlere armağan ettik" dedi.

Pendik'te bir otelde düzenlenen programa Murat Kurum'un yanı sıra Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, milletvekili adayları ve parti temsilcileri de katıldı.

"AFETİN İLK ANINDAN İTİBAREN YARALARI SARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin üzüntüsünü hala yaşadıklarını belirterek, "Her ne kadar sizlerin hoş sohbetinden istifade etsek de 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerle hala hüzün içerisindeyiz. Hala yüreğimiz buruk. Bu hüznü, bu acıyı o gün tüm Türkiye hissetti. O gün Aşkale, İspir, Horasan, Pasinler hissetti. O acı günde, 50 bin 400 canımızı toprağa verdik. Nice hanelerimiz acı içinde ocağı söndü. Afetin ilk anından itibaren depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak, hayatlarını normale dönüştürmek için emin olun Tüm Türkiye'de devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hamdolsun hızlı bir şekilde ilk önce enkazlarımızı ardından geçici barınma ve konteyner kentlerimizi eş zamanlı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetin olduğu günden 15 gün sonra devreye almak için sözleşmelerimizi yaptık. 46'ncı günde temellerimizi attık. Depremin üzerinden 2 buçuk ay geçti şu an 125 bin konutumuzun inşa çalışmaları olanca hızıyla devam ediyor. İlk konutlarımızı Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah bir yıl içerisinde ilk etapta 319 bin, toplamda ise 650 bin konut inşa ederek kardeşlerimizi sıcak yuvalarına yerleştireceğiz. Bu büyük Türkiye'nin sözüdür bu güçlü Türkiye'nin sözüdür bu Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür? ifadelerini kullandı.

"İSTANBULDA TOPLAM BAŞVURU 66 BİNE ULAŞTI"

İstanbul'un 39 ilçesinde, 963 mahallesinde ve 7 tepenin tamamında çalıştıklarını söyleyen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'un her noktasına eser kazandırıyor, her sokağına hizmet götürüyoruz. 2012 yılında 'Türkiye'nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm' diyerek Gaziosmanpaşa'dan ilk kazmayı vurmuştuk. Şimdi de; 'İstanbul'da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm' ve 'Yarısı Bizden' diyoruz. Hedefimiz net. 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa Yakası'nda olan iki rezerv alan belirledik. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul'da, riskli 1.5 milyon yapıyı yavrularımızın istikbali için yenileyeceğiz. İlk etapta; 1'inci yılda 200 bini yerinde, 100 bini rezerv konut olmak üzere toplam 300 bin konutu hızlıca inşa edeceğiz. Bugün itibarıyla İstanbulumuzda 379 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 66 bine ulaştı. Pendik'teki başvuru sayısı da 1 bin 723 binamız bu kapsamda başvurusunu yaptı. İnşallah hep birlikte, sizlerle beraber 1 ay içinde 1.5 milyon konutluk başvuruyu alacak ve 5 yıl içinde bu dönüşümü vatandaşlarla el ele bitireceğiz. Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Pendik'li kardeşlerimizle birlikte, kadınlarımızla, gençlerimizle birlikte yapacağız. Annelerimiz, babalarımız bu dönüşümde her zaman olduğu gibi bize destek verecek. Erzurum'un yiğit insanlarıyla birlikte yapacağız."

'ONLARCA ESERİMİZİ HİZMETE ALDIK'

Konuşmasına devam eden Bakan Kurum, 'Erzurum da her zaman büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzde yanımızda oldu, Cumhur İttifakı dedi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en güçlü destekçisi oldu. Bizler de şanlı Erzurum'umuzun her zaman yanında olduk, bu aziz şehri tarihiyle, kültürüyle, sanatıyla kendi kimliğiyle geleceğe taşıyoruz. Bugüne kadar hep bu gayeyle yürüyen AK Parti iktidarları olarak; Erzurum'a son 21 yılda 45 milyar lirayı aşkın dev yatırım gerçekleştirdik. Tüm altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar 10 milyar liralık çevre ve şehircilik yatırımını bir bir gerçekleştirdik. Şu anda milyarlarca liralık yatırımımız tüm hızıyla Erzurum'da devam ediyor. Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımızla; Erzurum'da toplam yatırım değeri 3.5 milyar lira olan 10 bin konutu kardeşlerimize armağan ettik' dedi.

'YEŞİLİ VE TARİHİ BULUŞTURDUK'

Erzurum'a yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı kazandırdıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Kale etrafındaki millet bahçesini Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Narmanlı Camii'nden Hacı Cuma'ya kadar birleştiriyoruz. Yeşili ve tarihi buluşturduk. Bu aksın çevresindeki görüntü kirliliğini de tamamen ortadan kaldırdık. Erzurumlu kardeşlerimiz tarihi kent meydanına yeniden kavuşurken; buraya gelen her misafirimiz, bu büyük meydandan başlayarak adeta bir tarih ve kültür yolculuğuna çıkacak. Millet bahçemizi de bitiriyoruz. Yine Erzurumluların yaşam kalitesini artıracak, şehrin hemen hemen her yerinde her ilçesinde 12 millet bahçesi projemize hızla devam ediyoruz? diye konuştu.