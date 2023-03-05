Bakan Kurum: En doğru teknikle güvenli konutlar inşa edeceğiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yeni konut çalışmalarıyla ilgili, "En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz" dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yeni konut çalışmalarıyla ilgili, "En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "78 noktadan 44'ünde 19 bin 464 metre sondajla zemin etüt çalışması yaptık, devam ediyoruz. 50 bin 565 hektar alanda mikro bölgeleme çalışmalarında 3 bin 843 sondajdan 591'ini yaptık, devam ediyoruz. En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.