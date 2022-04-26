Soylu: "Biz vatandaşımıza modern ve örnek konut yapacağız"
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği'ndeki İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği'ndeki İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel