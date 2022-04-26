Soylu: "Biz vatandaşımıza modern ve örnek konut yapacağız" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Soylu: "Biz vatandaşımıza modern ve örnek konut yapacağız"

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği'ndeki İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliği'ndeki İl Değerlendirme Toplantısına katıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title