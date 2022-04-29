BAKAN KURUM EĞİTİME YATIRIM YAPMAYA MECBURUZ

KARAPINAR, KONYA (DHA) - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eğitime yatırım yapmaya mecburuz. Çünkü küresel bilgi çağındayız. Hep söylenir; 'Bilgi hayattır. Başarı, bilgiyle beraberdir.' Çünkü bilmek, yavrularımızın anlaması, anlamlandırması, yönetme kabiliyeti kazanması ve nihai başarı demektir' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün memleketi Konya'daki baba ocağı Karapınar'a geldi. Bakan Kurum, ilk önce İller Bankası Cumhuriyet İlkokulu'nun açılış törenine katıldı. Baba ocağında ilim yuvasını açmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Baba ocağımda, doğduğum topraklarda, memleketimde böylesine anlamlı, böylesine coşkulu, heyecanlı bir açılışı sizlerle, hep birlikte gerçekleştirmek benim için ayrı bir anlam taşıyor." dedi.

Eğitimin önemine değinen Bakan Kurum, şunları söyledi"Bugün de Cenab-ı Allah bizlere, Karapınar'ımızda bilgiye ve eğitime yatırım yapmayı nasip etti. Tabi eğitime yatırım yapmaya mecburuz. Çünkü küresel bilgi çağındayız. Hep söylenir; 'Bilgi hayattır. Başarı, bilgiyle beraberdir!' Çünkü bilmek, yavrularımızın anlaması, anlamlandırması, yönetme kabiliyetti kazanması ve nihai başarı demektir. Bizler eğitimi, sıralarda başlayıp sıralarda biten, beton duvarlar arasına sıkışmış bir şey olarak değil; aksine beşikten mezara kadar giden bir ilim yolculuğu olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Bilmek, bizim için iman etmenin ilk şartıdır, ilk kaidesidir, ilk kuralıdır. Bu bakımdan eğitimin geleneğimizde çok müstesna bir yeri vardır. Ecdadımız eğitime ve kültüre büyük önem vermiş; alimlere, ilim insanlarına her zaman hürmette bulunmuş, el üstünde tutmuştur."Türkiye'nin genç nüfusu ve coğrafyasıyla önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Bakan Kurum, "Bu ülke, bu cennet vatan, coğrafi konumu, tarihi mirası ve genç nüfusu ile muhteşem bir potansiyele sahiptir. Ülkesi ve milleti için faydalı, özgür düşünceli, evrensel kültür içinde milli değerlerini benimsemiş, çağın gerektirdiği donanıma sahip nesillerin yetiştirilmesi; güçlü Türkiye'nin teminatıdır. 2000'li yılların başından, biz son 20 yılda bu manada eğitimden, kültüre, sanattan, sanayiye, spordan, çevre ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda hizmet veriyoruz. İnşallah bu hizmetleri de vermeye devam edeceğiz. Amacımız hedefimiz şehirlerimizi, ülkemizi büyütmek, geliştirmek." diye konuştu. Bakan Kurum ve beraberindekiler açılışın ardından okulda incelemede bulundu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel