Bakan Kurum: Devletimiz 500 Bin Yuva İçin Hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri kapsamında Ankara'da ev sahibi olan vatandaşların mutluluğunu paylaştı. Türkiye genelinde 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiğini açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da sosyal konut projeleriyle ev sahibi olan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Devletimiz 500 bin yuva için hazır" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildi ve 5 milyondan fazla vatandaşa güvenli barınma imkanı sunuldu, 280 bin sosyal konutun inşası ise devam ediyor. Ankara'nın Sincan ilçesindeki Saraycık Mahallesi'nde de bu sosyal konut projeleri kapsamında yeni yaşam alanları kuruldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önceki sosyal konut projeleri kapsamında Saraycık Mahallesi'nde ev sahibi olanların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Kurum, hak sahibi Ziyattin Karakaş'ın, "500 bin fevkalade bir şey" sözlerini alıntılayarak, "Sosyal konutlarımızı en güzel, içinde oturan vatandaşlarımız anlatıyor. Bir yuvaya kavuşmanın ne demek olduğunu bu sevinç gözyaşları ifade ediyor. Ziyattin abimiz çok güzel söyledi; 'Hepimizin sevinmesi lazım.' Evet sevinmeliyiz, devletimiz 500 bin yuva için hazır" dedi.

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan hak sahipleri de milyonlarca kişinin ev sahibi olmayı beklediğini belirterek, 500 bin konutluk projenin oldukça avantajlı olduğunu söyledi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
