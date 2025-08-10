Bakan Kurum, Depremzedeleri Ziyaret Etti ve Düğün Eğlencesine Katıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da depremzede Meşen ailesini yeni evlerinde ziyaret etti. Bakan Kurum, misafirlikten ayrılırken tesadüfen denk geldiği düğün evindeki eğlenceye de katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentteki deprem konutları şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Ardından Besni ilçesine geçen Bakan Kurum, burada ilk olarak Şire Pazarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bölge halkı, Bakan Kurum'u davul zurna eşliğinde karşıladı. Kurum, pazar meydanında esnafın kurduğu masada vatandaşlar ile bir araya geldi. Bakan Kurum ardından ilçede devam eden Besni Meydan Projesi şantiye alanını da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, vatandaşın talepleri doğrultusunda müteahhitleri işleri hızlandırmaları konusunda uyardı.

'BİTSİN DİYE GÜN SAYIYORUZ'

Besni'de afet konutlarının bulunduğu alana giden Bakan Kurum, 2 çocuklu Mustafa-Zehra Meşen çiftini yeni yuvalarında ziyaret etti. Deprem bölgesinde çalışmaların sona yaklaştığını belirten Kurum, "Bitsin diye gün sayıyoruz" dedi.

Ahşap boyama sanatı ile ilgilenen Zehra Meşen, Bakan Kurum'a yaptığı sunum tepsisini hediye etti. Bakan Kurum ise "Adıyamanlı depremzedeler hatırasına evimizin en güzel köşesinde saklayacağız. Sizi hatırlayacağız" karşılığını verdi. Aile ziyaretinin ardından Bakan Kurum, Eylül Güven ve Mahmut Örs çiftinin düğün evindeki eğlencelerine denk geldi. Bakan Kurum, çifti kırmayarak yanlarına gitti ve sevinçlerine ortak oldu.