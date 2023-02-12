Bakan Kurum, depremden etkilenen Gaziantep'in ilçe ve köylerinde incelemede bulundu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in ilçe ve köylerinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in ilçe ve köylerinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kurum, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleriyle köylerindeki çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Deprem alanlarını ziyaret eden Kurum, depremzedelere geçmiş olsun ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Depremzedeleri teselli eden Kurum, "Dua edelim, göçük altında kalan kardeşlerimize bir an önce ulaşalım inşallah." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar da Kurum'a, "İnşallah bir an önce bulunup kurtulur. Allah'ım sizleri başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun." karşılığını verdi.

Alan incelemelerini sürdüren Bakan Kurum'a kurtarma çalışmasındaki bir görevli, enkaz altından iki kişiyi kurtardıklarını ifade ederek, "Şimdi alanda tekrar çalışmaya başlıyoruz. Riskli bir alandaydı o çalışma. Orada çok dikkatli çalışmak zorunda kaldık." dedi.

Bakan Kurum da arama kurtarma çalışmalarında dikkatle davranılması gerektiğini belirterek, "Nurdağı'nda şu anda 2 bin 300 tane arama kurtarma ekibi, 400'ün üzerinde iş makinesi var ama buradaki hassasiyetten dolayı dikkatli olalım." diye konuştu.

Kurum, köylerde de enkaz altından yaralı kurtarma çalışmasını izledi.

Depremzede vatandaşlar için hazırlanan yemekleri inceleyen Bakan Kurum, vatandaşların ağır hasarlı binalarla ilgili bakanlığın iletişim ofislerine başvurabileceklerini ifade etti. Kira yardımında bulunulacak vatandaşların başka bir yere de taşınabileceğini belirten Kurum, ayrıca konteyner de kurulacağını söyledi.

Bakan Kurum'a ziyareti sırasında Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.