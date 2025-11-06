Bakan Kurum, Deprem İnşaat Çalışmalarını Gençlerle Paylaştı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin dört bir yanından gelen mimar ve mühendis gençlerle birlikte Hatay'da incelemelerde bulundu, onlara deprem bölgesindeki inşa çalışmalarını anlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin yeniden ihya ve inşa çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi. Her hafta deprem bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip eden Bakan Kurum, bu kez çalışmaları gençlere anlattı. Bakan Kurum, AK Parti Gençlik Kolları'nın organize ettiği 'Umudun İnşasında Gençlerle Eser Buluşmaları' kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'a gelen mimar ve mühendis gençlere deprem bölgesinde hayata geçirilen projeleri anlattı. Kendisi de mühendis olan Bakan Kurum, gençlerin sorularını yanıtladı, onlara tavsiyelerde bulundu.

'SÖZÜMÜZÜ TUTMAK İÇİN HEP BİRLİKTE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Kurum, deprem bölgesinde 453 bin ev ve iş yerinin yıl sonunda teslim edileceğini belirterek, "Burada çok önemli bir çalışma, inşa süreci var ki biz buna asrın inşası seferberliği diyoruz. Bu kapsamda hep birlikte tek yürek olduk. 6 Şubat sabahı yaşadığımız asrın felaketi sonrasında bir seferberlik anlayışıyla inşa sürecine başladık. Kolay değildi. İyi günümüz oldu, kötü günümüz oldu, zor günlerimiz oldu. Zor bir süreçti ve hep birlikte o gün milletimize bir söz verdik. 'En son afetzede kardeşimiz evine kavuşana kadar şehirlerimiz yeniden hayat bulana kadar biz buradan ayrılmayacağız' dedik. O sözümüzü tutmak için hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz, emek veriyoruz. Sizin gibi çok değerli arkadaşlarımızla kardeşlerimizle birlikte alın teri döküyoruz" dedi.

'BU BAŞARI ÜLKEMİZİN BAŞARISI'

Bakan Kurum, deprem bölgesinde dünyaya örnek olacak bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayarak, "Dünyanın neresine giderseniz gidin aslında bu çalışmanın örneğini de göremezsiniz. Bu her ülkenin başarabileceği bir iş değil. Tabi burada sizlerle bir araya gelmemizin amacı sadece deprem sonrasındaki sürdürülen faaliyetleri anlatmak, size bunları aktarmak değil. Geleceğin Hatay'ın, Maraş'ın, Adıyaman'ın, Gaziantep'ini burada diğer illerimizi nasıl daha dirençli hale getireceğimizi ve ülkemizin bu başarısını sizlerin iyi anlamanız, iyi etüt etmeniz gerektiğini düşündüğümüz için bu toplantıyı yapıyoruz. Gerçekten böyle bir afet sonrasında eş zamanlı böyle bir inşa faaliyetini yürütmek kolay değil. Bu başarı aslında hepimizin başarısı, ülkemizin başarısı. O yüzden biz bu acıları bir daha yaşamak istemiyorsak bilimin ve bilim insanlarımızın ışığında işte siz teknik insanların yine gözetiminde bu işleri yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN TÜRKİYE'NİN YAPAY DİJİTAL İKİZİNİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Kurum, ardından gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı. Kurum, bir gencin dijital ikiz şehirler ve yapay zeka destekli yazılımlarla ilgili sorusuna, "Biz bütün Türkiye'nin yapay dijital ikizini oluşturmaya çalışıyoruz. Hem Tapu Kadastro Bilgi Sistemi'nde hem de Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nde ülkemizin dijital ikizlerini yapıyoruz. Bu kapsamda da inşallah sizlerle birlikte bu mücadeleyi de ortaya koymaya devam edeceğiz" dedi.

Haber: ANKARA,