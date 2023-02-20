Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki inşaat sürecini tamamen biz yürüteceğiz Güncel Haberler ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşaat sürecinin bakanlık ve iştiraklerince yürütüleceğini belirterek, "En geç 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşaat faaliyetleri başlayacak. ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşaat sürecinin bakanlık ve iştiraklerince yürütüleceğini belirterek, "En geç 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşaat faaliyetleri başlayacak. Bu süreci tamamen biz yürüteceğiz. Yeni yapılacak konutlar, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek; altında asla dükkan olmayacak" dedi. Bakan Murat Kurum, depremin büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu. Barınma alanlarının hızlı inşası için çalışıldığını vurgulayan Kurum, etap etap tüm depremzedelerin güvenli barınma imkanına kavuşacağını belirtti. 'RADYE TEMEL ÜZERİNE TÜNEL KALIP SİSTEMİ YAPACAĞIZ' Kalıcı konutlar için çalışmaların sürdüğünü, inşaat alanlarının belirlendiğini kaydeden Kurum, "TOKİ öncülüğünde, 10 ilde bakanlığımızın tüm iştirakleri ile beraber inşaat sürecine gireceğiz. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına müteakip 10 ilde inşaat süreçlerini başlatacağız. Bunun için de ön alanların seçimini tamamladık. Bu alanlara ilişkin ön zemin etüt çalışmalarımıza başladık. Yeni yapılacak konutlar, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek; altında asla dükkan olmayacak. Bu bölge, deprem bölgesi olduğu için radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle gerçekleştireceğiz. Bu şekilde yaptığımız TOKİ konutlarının hepsi dimdik ayakta. Bir yıl içerisinde konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Hasar tespitlerinin ardından 10 ilimizde, ilçelerimiz dahil ihalelerimizi ve sözleşmelerimizi yaparak, mart ayı başı itibarıyla inşaatlarımıza hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu noktada tüm planlarımızı yaptık. En geç 3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşaat faaliyetleri başlayacak" diye konuştu. İnşaat sürecine ilişkin herhangi bir tedarik sorunu bulunmadığını ifade eden Kurum, "Vatandaşlarımızı evlerine yerleştirene kadar 24 saat esasıyla çalışacağız. En kısa zamanda vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğiz" dedi. 'BU SÜRECİ TAMAMEN BİZ YÜRÜTECEĞİZ' Yeni yapılacak konutların tamamen TOKİ eli ve koordinesiyle yapılacağını dile getiren Kurum, "Bize bağlı tüm iştiraklerimiz, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü de inşaat faaliyetlerini yürütecek. Gerek merkezler, gerekse de köylerimize, vatandaşlarımızın ihtiyacına göre; tek katlı yapılarımızı inşa etmek için planlamalarımızı yaptık. Bu süreci tamamen biz yürüteceğiz. Bağışçı ve konut yapmak isteyen vatandaşlarımız, AFAD üzerinden nakdi yardım yaparak, konut yaptırabilir. Kendisi yapmak istiyorsa da bizim onaylayacağımız, denetim sürecini bizim yöneteceğimiz sistem dahilinde yapabilecek. Bunun dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu. Bakan Kurum, yeni yapılacak konutların ovalardan dağlara doğru tasarlandığını, uygun olmayan alanlara yerleşime müsaade edilmeyeceğini de sözlerine ekledi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İklim Değişikliği Murat Kurum Güncel Haberler

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