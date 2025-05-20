Bakan Kurum, Deprem Bölgesindeki Evleri Ziyaret Etti

Bakan Kurum, Deprem Bölgesindeki Evleri Ziyaret Etti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Dikmece Mahallesi'nde tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerini ziyaret etti. Bakan Kurum, depremzedelere destek için yapılan konutların önemini vurguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerine misafir oldu.

Bakan Kurum, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi Dikmece Mahallesi'nde inşası tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerine konuk oldu. 9 çocuk sahibi 75 yaşındaki Cuma Refik Çakıcı ve 72 yaşındaki eşi Saniye Çakıcı, deprem bölgesindeki özverili çalışmaları için Bakan Kurum'a teşekkür etti. Bakan Kurum, "Çok zor günler geçirdik hep birlikte. Ama bir olduk devletimizin sayesinde hep birlikte o mücadeleyi verdik ve gerçekten sizlerin sayesinde bu hale geldik. İnşallah tüm kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız sizin gibi evlerine kavuşana kadar çalışacağız, çabalayacağız. İstiyoruz ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün" dedi.

7 BİN 564 KONUTUN YAPIMI TAMAMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de TOKİ, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesinin kurulu olduğu Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde afet konutlarının inşasına 8 bin 300 kişilik ekiple devam ediyor. 495,2 hektarlık alanda şu ana kadar 14 bin 489 konutun inşası başlatıldı. Bugüne kadar 7 bin 564 konutun yapımı tamamlandı.

Haber: Ankara,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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