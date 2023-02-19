Bakan Kurum: "(Deprem bölgesi) 11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yapacağız, vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının... Güncel Haberler Bakan Kurum: "(Deprem bölgesi) 11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yapacağız, vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının anahtarlarını vereceğiz. Bakan Kurum: "(Deprem bölgesi) 11 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yapacağız, vatandaşlarımıza güvenli yuvalarının anahtarlarını vereceğiz." Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Deprem Güncel Haberler

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