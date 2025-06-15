Bakan Kurum'dan 'Yarısı Bizden' Kampanyasına Destek

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Güngören'de "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalanan Serçe ailesinin görüntülerini paylaşarak, "Yavrularımızı güvenli, konforlu, sağlam yuvalara kavuşturmak için; ilk adım sizden, Yarısı Bizden" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'un Güngören ilçesinde riskli binasını yenilemek isteyen Serçe ailesinin "Yarısı Bizden" kampanyasıyla evini dönüştürdüğünü belirterek, "Yavrularımızı güvenli, konforlu, sağlam yuvalara kavuşturmak için; ilk adım sizden, Yarısı Bizden" açıklamasında bulundu.

Serçe ailesi, "Yarısı Bizden" kampanyasının hem maddi katkı sağladığını hem de sürecin hızlı ilerlediğini söyledi. Baba Erdal Serçe, dönüşüm kararını nasıl aldıklarını şöyle anlattı:

"Yarısı Bizden'in bize baya bir katkısı oldu. Eski yapı çürük bir yapıydı. Demirleri dışarı çıkmıştı, güvenilir bir bina değildi. Onun için biz de yenilemeyi düşündük. Kat malikleri olarak müteahhitle görüştük, anlaştık. İnsanlara önerim, binalarını yenilemeleri, gece rahat ve güvenilir bir şekilde uyumaları. Buraları bir şekilde hızlandırmaları gerekiyor. Geleceğimiz çocukların güvenli şekilde kalması için kentsel dönüşümü tüm Türkiye'nin yapması gerekiyor. Çocuklarımızın geleceği için daha sağlam bina, daha sağlam bir ev, daha huzurlu bir ev olur inşallah."