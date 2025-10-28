Haberler

Bakan Kurum'dan TOKİ Konutlarının Sağlamlığına Vurgu

Bakan Kurum'dan TOKİ Konutlarının Sağlamlığına Vurgu
Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin inşa ettiği sosyal konutların depremlere karşı sağlamlığını ve vatandaşlarda yarattığı güveni paylaştığı videoda açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz' mesajıyla Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) inşa ettiği sosyal konutların sağlamlığına ilişkin video paylaştı.

TOKİ'nin inşa ettiği sosyal konutlar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremleri başta olmak üzere yakın geçmişte yaşanan büyük depremlerde yıkılmadı. TOKİ konutlarının depremde sağlam kalmasının, vatandaşlarda TOKİ'ye güven duygusunu artırdığı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin inşa ettiği sosyal konutların sağlamlığına ilişkin videoyu, 'TOKİ konutlarımızın sağlamlığının sırrını biliyor musunuz' mesajıyla paylaştı. Görüntülerde TOKİ'nin yaptığı tüm konutların deprem yönetmeliğine uygun olarak, zemin etüt raporları ışığında hareket ettiği, gerekli durumlarda fore kazık sistemiyle zemin iyileştirme ve güçlendirme yaptığı belirtildi. Radye temel sisteminin kullanıldığı ve bu sayede deprem anında binadan gelen yükün zemine eşit dağılarak hasar riskinin en aza indirildiği vurgulandı. Tünel kalıp sistemiyle de perde beton bloklar kullanılarak taşıyıcı sistemin çok daha hızlı ve sağlam şekilde inşa edildiğine dikkat çekildi. Perde beton taşıyıcıların, deprem anında yapının devrilmesini ve çökmesini engellemek için omurga görevi gördüğü içlerindeki demir donatıların ise vücudun kas sistemi gibi yapıya esneklik sağladığı ifade edildi.

'TOKİ SAĞLAMLIĞIYLA İNŞA SÜRECİNİ YÜRÜTÜYOR OLACAĞIZ'

Dün akşam katıldığı televizyon programında 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, burada da TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkat çekti. TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa edildiğini ve vatandaşlarda TOKİ'ye güven oluştuğunu vurgulayan Bakan Kurum, "Vatandaşımızın herhangi bir tereddüttü yok; çünkü bu irade 1 milyon 740 bin konutu vermiş, teslim etmiş vatandaşımız huzur içerisinde, güven içerisinde oturuyor. Deprem bölgesinde TOKİ'de oturan vatandaşımızın hamdolsun burnu bile kanamadı. Yani 2 büyük deprem yaşadık. TOKİ binalarında yaşayan vatandaşımızın kılına bile zarar gelmedi. Dolayısıyla bu sağlamlıkla, bu güvenle inşa sürecini yürütüyor olacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500
