Bakan Kurum'dan selden etkilenen bölgelere ziyaret (3)
Demirören Haber Ajansı - Alper Şaşmaz - Güncel
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ALTINDAĞ'I ZİYARET ETTİAnkara'da, selin vurduğu yerlerde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu 1 kişinin öldüğü, kayıp 1 kişinin de arandığı bölgeye geldi.
ALTINDAĞ'I ZİYARET ETTİ
Ankara'da, selin vurduğu yerlerde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Altındağ ilçesinde Tatlar Deresi'nin taşması sonucu 1 kişinin öldüğü, kayıp 1 kişinin de arandığı bölgeye geldi. Arama çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, bölge halkıyla hasar gören binaları gezdi. Sel mağdurlarının sorunlarını dinleyen ve devletin her türlü desteği vereceğini kaydeden Kurum, dere yatağının boşaltılacağını ve gerekli saptamalar yapıldıktan sonra bölgenin dönüşüme girmesi gerektiğini söyledi.
Alper ŞAŞMAZ- Celal ATALAY/ ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Alper Şaşmaz - Güncel