Bakan Kurum'dan Kuraklıkla Mücadele Vurgusu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği ve kuraklık riskine karşı yapılması gerekenlere dikkat çekti. Sosyal medya hesabından bu konuda bir video paylaşarak, daha yaşanabilir bir dünya için atılacak adımları vurguladı.
Bakan Kurum'dan kuraklıkla mücadele paylaşımı
ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kuraklıkla mücadeleyle ilgili bir paylaşım yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ve kuraklık riskine karşı daha yaşanabilir bir dünya için her yeni adımda yolumuzu, yolculuğumuzu unutmayacağız."