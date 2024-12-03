Bakan Kurum'dan Kuraklıkla Mücadele Vurgusu

Bakan Kurum'dan kuraklıkla mücadele paylaşımı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından kuraklıkla mücadeleyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi, "İklim değişikliğinin olumsuz etkilerine ve kuraklık riskine karşı daha yaşanabilir bir dünya için her yeni adımda yolumuzu, yolculuğumuzu unutmayacağız."