Bakan Kurum'dan Kreş Kapatma İddialarına Yanıt

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlık olarak okul açma ya da kapatma yetkilerinin olmadığını belirterek, "Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesinin CHP'nin başvurusu üzerine aldığı 'belediyeler anaokulu açamaz' kararı vardır." ifadesini kullandı.

Kurum, "belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına karar verildiği" iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'nin ve partiye bağımlı trollerin yapmaya çalıştığı dezenformasyonun trajikomik olduğunu" belirtti.

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, okul açma ya da kapatma yetkimiz yoktur." bilgisini veren Kurum, şunları kaydetti:

"Bu Bakanlığımızın işi değildir. Bu basit gerçek ortadayken aksini iddia etmek ya cehalet ya da kötü niyettir. Belediyelerimizin okul öncesi eğitim kurumu açabilmesini öngören kanun düzenlemesini AK Parti yapmıştır. Bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüren ve iptal ettiren CHP'dir. Buna rağmen CHP'nin, AYM kararı nedeniyle yapılan uyarıyı siyasi tartışma malzemesi haline getirme çabası, kimse kusura bakmasın, yüzsüzlüktür.

Ortada kreşlerin kapatılmasına ilişkin bir karar ve yazı yoktur. Anayasa Mahkemesinin CHP'nin başvurusu üzerine aldığı 'belediyeler anaokulu açamaz' kararı vardır. Yavuz hırsız, ev sahibini bastıramayacaktır. Göz bebeğimiz çocuklarımızın eğitimi üzerinden siyasi mühendislik yapılmasına müsaade etmeyeceğiz."