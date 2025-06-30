Bakan Kurum'dan Karikatür Tepkisi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dergide yayımlanan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed karikatürü için ağır eleştirilerde bulundu. Kurum, bu tutumun saygısızlık ve provokasyon olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Karikatür adı altında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'ya, kutsalımıza, inancımıza saygısızlıkta bulunanları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Karikatür adı altında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e, Hazreti Musa'ya, kutsalımıza, inancımıza saygısızlıkta bulunanları şiddetle kınıyorum. Leman adlı derginin hadsiz tutumu asla mizah olamaz. Provokasyon amacı taşıyan karikatür basın özgürlüğüyle kesinlikle bağdaşmaz, bu ancak ve ancak onların köhnemiş zihniyetlerinin bir yansımasıdır."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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