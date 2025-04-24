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Bakan Kurum'dan İstanbul Depremi Açıklaması

Bakan Kurum'dan İstanbul Depremi Açıklaması
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin hasar tespit çalışmaları ve son durum değerlendirmeleri hakkında bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamada bulundu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul TOKİ'de devam eden toplantıya değindi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi aldık, tüm ekibimizle son durumu değerlendirdiğimiz toplantımıza devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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