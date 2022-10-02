Bakan Kurum'dan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne gençlerin büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Toplamda 2 milyona yakın gencimiz başvurdu." dedi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde Millet Kıraathanesi'nde gençlerle buluşan Kurum, bütün çaba ve mücadelelerinin gençlere daha iyi bir gelecek sunmak için olduğunu vurguladı.

Kurum, "81 ilimizi, vatanımızı iyileştirmeye ve güzelleştirmeye çalışıyoruz. Bu topraklar Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan da Cumhuriyet'imizin kurulduğu topraklar. Kadim topraklar içinde bulunduğumuz bu mekan da Selçuklu eseri bir han. Bu hanlar restore edildi, kültür merkezi, kıraathane ve kütüphane şekliyle gençlerimizi misafir ediyor. Burası bir taraftan da özümüzü, kültürümüzü geleceğe taşıyor." diye konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldır yaptıkları yatırım ve hizmetlerde, gençlerin kendilerine yol arkadaşlığı yaptığını ifade ederek, onların sesine kulak vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye'de 455 millet bahçesi inşasının devam ettiğini anlatan Kurum, bunlardan 137'sinin tamamlandığını belirterek, Konya Millet Bahçesi'nin bu ay açılışının yapılacağı müjdesini verdi.

"Toplamda 2 milyona yakın gencimiz başvurdu"

Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlattıklarını hatırlatarak, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne ilişkin şöyle konuştu:

"İlk defa gençlerimize bu projeden yüzde 20 kontenjan verdik. 18 ila 30 yaş aralığındaki gençlerimiz bu projeye başvurabilecekler. Hayata güvenle başlayıp daha istikrarlı ve güvenli iş yerinizi açın diye projemizi başlattık. Türkiye'de 10 bin iş yeri, 250 bin sosyal konut projesini sunuyoruz. Sizlere bu projeden yüzde 20 kontenjan ayırdık. Evi olmayan gençlerimiz, yeni evlenecek kardeşlerimiz bu projeden yararlanabilir. Şartları uyması halinde kura çekimiyle inşallah bu projeyi değerlendirecekler. Gençlerimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Toplamda 2 milyona yakın gencimiz başvurdu. Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin bu sesine kulak verdi ve konut yapılacak arsa sayısını 1 milyona çıkardı. Bu anlamda nüfusa kayıtlı olduğunuz veya yaşadığınız yerlerde bu projelere başvurabilirsiniz."

Gençlerin taleplerini de dinleyen Kurum, bazı öğrencilerin yurt ve ulaşımla ilgili sorunlarının giderilmesi konusunda ilgililere talimat verdi.