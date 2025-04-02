Ticaret Bakanı Bolat: Boykot çağrısı karşısında maddi kaybı olanlar tazminat davası açabilir

Ticaret Bakanı'ndan dikkat çeken çağrı: Tazminat tavası açabilirler
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylığı için delegelerden imza toplanmaya başlandı

Kurultaya günler kala Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için harekete geçildi
Savcılıktan 'boykot' çağrısı yapanlar hakkında soruşturma

Özgür Özel'in boykot çağrısı birçok kişinin başını yaktı
ABD'ye vize başvurularıyla ilgili ilginç iddia: Sosyal medya hesapları incelenecek

ABD'den vize almak artık daha zor! İşte Trump'ın getirdiği yeni kural

Bakan Kurum'dan İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması Sonrası Sert Mesaj

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB'ye yönelik boykot çağrılarına karşı çıkarak, ekonomiyi hedef alan adımların kaybetmeye mahkum olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, şunları kaydetti:

"Boykot diyerek, bu milletin işini, aşını, esnafın siftahını, helal kazancını, çiftçinin emeğini, alın terini hedef aldınız. Ama şunu iyi bilin ki bu çağrılarla ne para kulelerini, yolsuzluk skandallarını örtebilir ne de bu millete zarar verebilirsiniz. Huzurumuzu ve ekonomimizi hedef alarak attığınız her adımda hep kaybetmeye mahkumsunuz!"

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.