Bakan Kurum'dan deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 300 bininci konuta ilişkin paylaşım Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yapımı tamamlanan 300 bininci konuta ilişkin, "Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesindeki inşa çalışmaları hızla tamamlanıyor.

Bu kapsamda "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" temasıyla 6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Kurum'un katılımıyla düzenlenmesi planlanan törende, 300 bininci konutun anahtarı hak sahibine teslim edilecek.

3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası sürüyor

Halihazırda deprem bölgesindeki 11 ilde Bakanlık koordinesinde 174 ayrı alandaki 3 bin 481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor.

Bölgede 200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için çalışıyor. 7/24 vardiya ile devam eden inşa çalışmalarıyla hazirandan bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı.

Teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 304 bin 836'ya yükselecek

6 Eylül Cumartesi günü Malatya'da yapılacak törende, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a da canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek.

Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.

Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükselecek.

Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

12 yeni okul daha hizmete açılıyor

Ayrıca törende 1,5 milyar lira yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak.

Bakanlık, deprem bölgesinde 1360 derslikli 85 okulun yeniden inşası ve 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da 46 bin 533 ev ve iş yeri teslim edilecek

Törene ev sahipliği yapan Malatya, depremlerde ağır yıkıma uğradığı için inşa seferberliğinin en önemli merkezlerinden birini oluşturuyor.

Yeni ev ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Malatya genelinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 46 bin 533'e yükselecek. Yıl sonuna kadar kentte 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

Bakırcılar Çarşısı

Ayrıca Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde 35 etaptan oluşan bölgede 27 bin 628'i konut, 661'i iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Bölgeye 5 de cami yapılıyor. Bu bölgede bugüne kadar 11 bin 909 konutun inşası tamamlanırken, kalan konutların da yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Malatya'nın merkezinde de çarşıları ve tarihi yapılarının ayağa kaldırılmasına ilişkin çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Bakırcılar Çarşısı, Emlak Konut GYO tarafından inşa ediliyor. 2 etaptan oluşan çarşı, 156 bin 642 metrekare arsa alanında yer alıyor. Toplam 99 blok ve 22 adadan oluşan projede 3 bin 200 dükkan, 224 konut, 2 bin 270 ofis, 32 restoran ve 1370 araçlık otopark alanı bulunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle çarşıda 4 cami ve bir hamamın inşa ve restorasyonu da yapılacak. Yine şehir merkezindeki Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı da yeniden inşa ediliyor. Bakan Kurum'un talimatıyla çarşıda çalışmalar gece-gündüz vardiyasıyla aralıksız sürüyor.

Bakan Kurum'dan törene ilişkin paylaşım

NSosyal hesabından törene ilişkin tanıtım filmini paylaşan Bakan Kurum, "300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.