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Bakan Kurum'dan Deprem Açıklaması: 'Yarısı Bizden' Kampanyasına Katılım

Bakan Kurum'dan Deprem Açıklaması: 'Yarısı Bizden' Kampanyasına Katılım
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen 6,2'lik deprem sonrası az hasar alan vatandaşları 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edeceklerini açıkladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı 'Yarısı Bizden' kampanyasına dahil edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir TV programında, İstanbul'da yaşanan 6,2'lik depreme dair değerlendirmelerde bulundu. Kurum, açıklamasında, "6 bin 539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101'i az hasarlı olarak tespit edildi. En çok hasar ihbar dağılımı sırasıyla; Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar oldu. 6,2'lik deprem sonrası az hasar almış tüm vatandaşlarımızı Yarısı Bizden kampanyasına dahil edeceğiz. Vatandaşlarımız rıza gösteriyorsa bu dönüşüm sürecine onları dahil etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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