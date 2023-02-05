Bakan Kurum'dan Ceyhan Nehri Kirliliği Yanıtı: "4 Yılda 64 Tesise 10 Milyon 579 Bin Lira İdari Para Cezası Kesildi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ceyhan Nehri’nde kirlilik nedeniyle balık ve arı ölümlerinin yaşanması nedeniyle CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in yönelttiği önergeyi yanıtladı. Kurum, son 4 yılda kirliliğe neden oldukları gerekçesiyle 64 tesise 10 milyon 579 bin 983 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ceyhan Nehri'nde kirlilik nedeniyle balık ve arı ölümlerinin yaşanması nedeniyle CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in yönelttiği önergeyi yanıtladı. Kurum, son 4 yılda kirliliğe neden oldukları gerekçesiyle 64 tesise 10 milyon 579 bin 983 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Ceyhan Nehri'nde incelemelerde bulunan CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, atık ve kirlilik nedeniyle tarım arazilerinin de tehlike altında olduğunu belirtti. Kirlilik nedeniyle balık ve arıların dışında bazı kuş türlerinin de öldüğünü, ayrıca tarımsal sulamada kullanılan nehir suyunun tarım arazileri, ürünler ve dolayısıyla insanlar için de büyük tehlike saçtığına dikkat çeken Şevkin, Ceyhan Nehri'nde inceleme sonrasında şunları söyledi:

"ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NI İŞLEM YAPMAYA VE GÖREVE DAVET EDİYORUZ"

"Maraş Göksun'dan başlayıp 509 kilometre yol katederek İskenderun Körfezi'ne dökülen Türkiye'nin en önemli akarsularından olan Ceyhan Nehri, endüstriyel atıklarla maalesef yol boyunca katledilmektedir. Ceyhan Nehri üzerinde balık ölümleri, arı ölümleri gerçekleşmektedir. Bazı kuş çeşitlerinin öldüğü görülmüştür. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı daha önce Meclis'te göreve davet etmiş olmamıza rağmen halen müsilaj benzeri ve simsiyah akan bir Ceyhan Nehri'yle karşı karşıyayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı bu endüstriyel atıkları, zehirli atıkları Ceyhan Nehri'ne boşaltan fabrikalarla ilgili işlem yapmaya ve göreve davet ediyoruz.

"ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN DEVREYE GİRMESİ İÇİN İLLA İNSANLARIN MI ÖLMESİ GEREKİYOR"

Müsilaj benzeri köpüklerin oluştuğu ve simsiyah akan nehrin kenarında hem tarım yapılıyor hem başka bitki örtüleri de var. Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nın devreye girmesi için illa insanların mı ölmesi gerekiyor. Bir an önce Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nı insan ölümleri gerçekleşmeden bu konuya müdahale etmeye bekliyoruz."

Şevkin, Bakan Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği önergede şu soruları sormuştu:

"Adana'nın Yüreğir ilçesinden geçen Ceyhan Nehri'ne dökülen fabrika ve ticari kuruluş atıklarından haberiniz var mı? Ceyhan nehrine dökülen atıklar nedeniyle yaşanan balık ve arı ölümleri dışında çevreden su içen hayvanların ölümleri ile ilgili bir duyum aldınız mı? Önlem olarak ne yaptığınız? Yaşanan bu atık skandalına neden olan kişi ya da kurumların bulunmasıyla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Ceyhan nehrinin 509 kilometrelik bölümünün tamamında bir ıslah çalışması yapacak mısınız? Yapılacaksa ne zaman başlayacaksınız? Elbistan'daki şeker fabrikası ile diğer ticari kuruluşların atıklarının Ceyhan nehrine döküldüğü doğru mudur? Kaynağı Elbistan sınırları içinde olan Ceyhan nehrinin Kahramanmaraş, Adana ve İskenderun'a katkı sağlanması için bölgelerin bir cazibe merkezi haline gelebilmesi için bakanlık olarak bir fikir projeniz var mı, açıklar mısınız?"

BAKAN KURUM'DAN CEYHAN NEHRİ YANITI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Şevkin'e şu yanıtı verdi:

"2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler uyarınca, Bakanlığımızın görevleri kapsamında, merkez ve taşra teşkilatlarımızın görevli personeli tarafından ani, birleşik ve şikayet üzerine gerekli denetimler yapılmaktadır.

Yapılan denetimlerde Çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. Maddesine göre, idari para cezası uygulanmaktadır. Bu doğrultuda Ceyhan Nehri havzasına doğrudan ya da dolaylı deşarjı bulunan tesislere merkez ve taşra teşkilatımız tarafından periyodik olarak çevre denetimleri gerçekleştirilmektedir.

2019 Ocak ayından itibaren söz konusu havzada Bakanlığımız ve Taşra teşkilatımız tarafından toplam 7202 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Atık su konusunda yapılan 1271 çevre denetiminde uygunsuz faaliyet gösterdikleri tespit edilen 64 tesise 10.579.983,00 TL idari para cezası uygulanmıştır."