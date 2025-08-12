Bakan Kurum'dan Balıkesir'deki Deprem İncelemeleri Hakkında Açıklama

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz 37 mahallede 774 binada bulunan 1500 bağımsız bölümde inceleme yaptı. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da ise 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu Balıkesir'e geldi. Bakan Kurum, ilk olarak, Balıkesir Valiliği'ni ziyaret etti, ardından kurum ve kuruluş temsilcileriyle koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Kurum, daha sonra depremin merkez üssü Sındırgı'da incelemede bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Depremi yaşayan kardeşlerimize 'Geçmiş olsun' diyorum. Depremde hayatını kaybeden amcamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Şu an depremin merkez üssü olan Balıkesir Sındırgı ilçemizdeyiz. Pazar günü saat 19.53'te; yerin 11 kilometre altında ve 6.1 büyüklüğünde gerçekleşen ve 86 milyonu korkutan bir deprem yaşadık. Birçok ilde hissettik. O andan şu saate kadar tam 800'den fazla artçı deprem meydana geldi. Depremin ilk anından itibaren devletimizin tüm kurumları sahada; çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. AFAD koordinasyonunda beslenmeden barınmaya, arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya kadar her alanda milletimizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz. Bizler de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak depremde zarar gören ya da yıkılan evlerimiz için çalışmalarımızı depremin hemen sonrasında başlattık. Önceliğimiz yıkılan binadaki kardeşlerimizdi. Oradaki arama kurtarma çalışmalarıydı. Vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda devletimiz görevlerini yapmaktadır" diye konuştu.

'37 MAHALLEDE 774 BİNADA BULUNAN 1500 BAĞIMSIZ BÖLÜMDE İNCELEME YAPILDI'

Başta Balıkesir olmak üzere, depremden etkilenen tüm illerde hasar tespit ekiplerinin çalıştığını belirten Bakan Kurum, "Ekiplerimiz 37 mahallede 774 binada bulunan 1500 bağımsız bölümde inceleme yaptı. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da ise 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu tespit ettik. Şunun altını önemle çizmek isterim; vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hemen koşup, incelememizi yapıyoruz. Ancak biz, vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de ihbar gelse de gelmese de bilhassa Sındırgı'mızdaki tüm binalarımızı tarayacağız. Ekip sayımızı bugün itibarıyla 250'ye çıkarıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam şudur; ekiplerimiz girilmedik bina, çalınmadık kapı bırakmayacaklar. Ama sizler de lütfen riskli gördüğünüz, hasar gördüğünüz binalara yaklaşmasın. Hasar tespit çalışmalarımızın sonlanmasını bekleyin. Hasar tespiti yapılmış, hasarsız olarak tespit ettiğimiz binalara ise girmekten çekinmeyin" dedi.

'YUVALARIMIZI EN KISA SÜREDE GÜVENLİ HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Bakan Kurum, "Bu durumu hepimizin doğru anlaması, kabullenmesi ve hayatlarımızı bu gerçeğe göre yeniden gözden geçirmesi esastır. Çocuklarımızın yarınları için, benzer acıları yaşanmamak için yuvalarımızı en kısa sürede güvenli hale getirmek zorundayız. Bugüne kadar, devletimizle, özel sektörümüzle, vatandaşımızla güç birliği yaparak milyonlarca ev ve iş yerimizi dönüştürdük. TOKİ eliyle yüzbinlerce yeni yuva ve iş yeri yaptık. Milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz kentsel dönüşüm konusunda canımızı dişimize taktık çalışıyoruz ve daha çok çalışacağız. Ama yeter mi? Yetmez. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın desteği önemlidir. Milletimizden ricamız; lütfen ama lütfen bir an evvel yuvalarımızı yenilemek için talepte bulunun. Biz de gerekli adımları atalım. Belediyelerimizden de kentsel dönüşüm konusunda daha aktif olmalarını, inisiyatif almalarını bekliyoruz. Gelin hep birlikte, el ele, omuz omuza dönüşüme katkı sunalım, annelerimizi, yavrularımızı, istikbalimizi koruyalım diyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ / BALIKESİR, DHA)