Bakan Kurum'dan "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" programına ilişkin paylaşım Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı programa ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öyle bir sevdik ki destan oldu, birlikteliğin, dayanışmanın, asrın destanı. Öyle bir inandık ki 11 şehir küllerinden doğdu, yüzbinler yuvaya kavuştu. Şimdi sırada 455 bininci yuvamızın anahtarı var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle cumartesi günü asrın inşasının sembol şehri Hatay'dayız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki tanıtım filminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeniden diriliş var/Yeniden bir ayağa kalkış var/Bize durmak yok evelallah biz yine küllerimizden dip diri ayağa kalkarak yola devam edeceğiz." sözleri yer aldı.

Film müziği olarak da Cem Karaca'nın "Ülkem Benim" adlı eserinin uyarlanmış hali seslendirildi. Şarkının nakaratı "Memleketim memleketim/ Yuvan olsun yüzbinlerce evin/ Memleketim memleketlim/ Gülsün evlatların annelerin" dizelerinden oluştu.

Tören 27 Aralık Cumartesi günü yapılacak

27 Aralık Cumartesi yapılacak törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kabine üyeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, depremzede aileler, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, inşa seferberliğine katkı sağlayan kurum ve kuruluşların katılması bekleniyor.

Canlı bağlantılar ile Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'da anahtar teslimi, Ankara'da ise AFAD Genel Merkezinde yapımı tamamlanan ev ve iş yerleri için kura çekimi yapılacak.

Asrın inşa seferberliği 455 bin 357 ev ve iş yeri ile tamamlanacak

Törende Adana'da 692, Adıyaman'da 4 bin 833, Bingöl'de 27, Diyarbakır'da 887, Elazığ'da 2 bin 568, Gaziantep'te 1620, Hatay'da 55 bin 681, Kahramanmaraş'ta 22 bin 81, Kayseri'de 224, Kilis'te 308, Malatya'da 11 bin 367, Osmaniye'de 3 bin 357, Şanlıurfa'da 1333, Tunceli'de 201 olmak üzere toplam 105 bin 179 ev ve iş yerinin daha kurası çekilecek.

Bu kuralarla birlikte asrın inşa seferberliği tamamlanacak ve bölgede inşa edilen ev ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye yükselecek.

Törenin ardından illere göre tamamlanan yapı dağılımı şöyle olacak:

"Hatay'da 153 bin 755, Malatya'da 79 bin 660, Kahramanmaraş'ta 73 bin 956, Adıyaman'da 43 bin 366, Gaziantep'te 31 bin 53, Diyarbakır'da 17 bin 206, Elazığ'da 14 bin 894, Şanlıurfa'da 13 bin 429, Osmaniye'de 12 bin 557, Adana'da 12 bin 73, Kilis 2 bin 569, Tunceli'de 298, Kayseri'de 288, Sivas'ta 164, Bingöl'de 89."