Bakan Kurum'dan AK Parti Ataşehir ve Beykoz ilçe başkanlıklarına ziyaret Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün itibarıyla çalışmalarımız fiilen sahada tekrar başladı. Bu 15 gün içerisinde bizim kendimizi anlatamadığımız hangi kardeşimiz varsa mahalle mahalle, sokak sokak o arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı'nı anlatacağız." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, partisinin Ataşehir ve Beykoz ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Kurum, Ataşehir'de yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde milletin iradesinin tecelli ettiğini vurgulayarak, "Yine Cumhur İttifakı'mız, Sayın Cumhurbaşkanı'mız 2,5 milyona yakın bir farkla, 15 seçimdir olduğu gibi, en yüksek oyu, en yüksek desteği milletimizden alarak, Meclis'te de yine Cumhur İttifakı olarak açık ara büyük bir farkla ilk turu bitirdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu noktaya 21 yıldır ortaya koymuş olduğu emeğin, çalışmanın, eser siyasetinin, gerçeklerin milletin nezdinde bir karşılığı olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Milletimiz hayallere değil gerçeklere oy verdi, yine gerçeklerin peşinden, liderimizin peşinden koştu. Öncelikle ben milletimize, göstermiş olduğu teveccühten dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Milletin 14 Mayıs'ta büyük bir demokrasi şöleni içerisinde sandığa gittiğini ve sonuna kadar sandıklara sahip çıktığını ifade eden Kurum, çalışmalarından dolayı parti teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.

Kurum, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna işaret ederek, "İkinci turda inşallah rekor bir oyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızı Fatih'in torunları olarak, fethin 570'inci yıl dönümünde yeniden başkan yapacağız. Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında 'eser' diyeceğiz, 'eser siyaseti' diyeceğiz, 'hizmet siyaseti' diyeceğiz. Bu motivasyonla sandığa gideceğiz. İnşallah 28 Mayıs'ta da herkesin kazanacağı, hepimizin mutlu olacağı, huzur ve güven içerisinde olacağı gençlerimizin hak sahibi olduğu, kadınlarımızın her türlü haklara eriştiği bir süreci, Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız." diye konuştu.

Seçimin yapıldığı 14 Mayıs tarihi öncesindeki aynı anlayış ve motivasyonla çalışmalarının önemli olduğunu vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla çalışmalarımız fiilen sahada tekrar başladı. Bu 15 gün içerisinde bizim kendimizi anlatamadığımız hangi kardeşimiz varsa mahalle mahalle, sokak sokak o arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ulaşacağız. Türkiye Yüzyılı'nı anlatacağız. Hayallerimizi, projelerimizi anlatacağız. El ele 86 milyonu kucaklayacak anlayışımızı anlatacağız. Kimseyi dininden, dilinden, ırkından, inancından dolayı ötekileştirmediğimizi ve milletimize hizmet yolunda aynı motivasyonla çalışacağımızı aktarmamız lazım. Bu yine bizlere düşüyor. Öyle bir çalışma yapalım ki ulaşamadığımız, kalbine, gönlüne giremediğimiz kim varsa hepsine gidelim, hepsine ulaşalım ve inşallah rekor bir oyla Sayın Cumhurbaşkan'ımızı seçtirelim."

Bakan Kurum, üzerilerine düşeni yapacaklarını ve takdiri millete bırakacaklarını belirterek, "Yerel seçimlerde de Ataşehir'i yeniden 'AK Belediyecilik' ile tanıştıracağız. Ataşehir'in insanları bunu hak ediyor. İnşallah bu motivasyonumuzu daha da arttırarak çalışmalarımızı yapalım ve hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edelim." ifadelerini kullandı.

"Daha önceki afetlerde olduğu gibi onlara sözümüzü tutacağız"

AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaretinde ise Kurum, 14 Mayıs seçimlerini, Cumhuriyet tarihinin en kritik ve en önemli seçimlerinden biri olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapılacağı 28 Mayıs'tan bir gün öncesinin 27 Mayıs darbesinin 63'üncü yıl dönümü, bir gün sonrasının ise İstanbul'un fethinin 570'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kurum, "Darbelere karşı ortaya koymuş olduğumuz mücadeleyi yine sonuna kadar sürdüreceğiz ve 28 Mayıs'ta sandığa gideceğiz. Ardından da Fatih'in torunları olarak fethin 570'inci yıl dönümünde hep birlikte 85 milyon büyük Türkiye ailesiyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı yeniden başkan yapacağız inşallah. Hiç kimse bu süreçte kaybetmeyecek. Güven, istikrar yine tesis edilecek." diye konuştu.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri önde tamamladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Evi olmayan, şu an çadırda, konteynerde kalan kardeşlerimiz, tüm Türkiye'ye önemli bir mesaj vermiştir. Orada hayallerin değil gerçeklerin kazandığını, sandıkta net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza olan güvenlerini, inançlarını göstermişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Bu zor şartlarda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza destek oldular, Cumhur İttifakı'mıza destek oldular ve biz de hemen aynı anlayışla daha önceki afetlerde olduğu gibi onlara sözümüzü tutacağız. Ardından İstanbul'un dönüşümü noktasında ortaya koymuş olduğumuz iradeyi gerçekleştireceğiz ve el ele Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bunu yapacak irade AK Parti iradesidir. Bu vizyon Sayın Cumhurbaşkanı'mızda vardır."

Beykoz'un çözülen imar sorunlarına da değinen Kurum, "Biz Beykoz'u her zaman çok sevdik, canıgönülden sevdik. Burada yaşayan vatandaşlarımızın ne sorunu varsa da çözmek için gerekli her türlü iradeyi belediyemizle, teşkilatımızla ortaya koyduk. Bundan 15-20 yıl geriye gittiğimizde Beykoz'da mülkiyet, imar problemine baktığınızda yüzde 95'i sorunluyken, şu an Bakanlığımız nezdinde Beykoz'umuzda çözülmemiş herhangi bir problem kalmadı. İmar noktasında bütün mahallelerimizin imarlarını yaptık. Tapu noktasında verilebilecek tüm tapulara ilişkin süreçleri, işlemleri başlattık. Yine vatandaşlarımızın ne talebi varsa, o talepleri belediyemizle, teşkilatımızla birlikte gideriyoruz." ifadelerini kullandı.