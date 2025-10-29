Bakan Kurum'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak Cumhuriyetin geleceği için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kurum, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için ömrünü vakfeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Mücadeleyle, kahramanlıkla yoğrulan bu topraklardan aldığımız emaneti istikbale taşımak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz."
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel