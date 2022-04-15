Bakan Kurum: "Anadolu'yu kendimize hep birlikte vatan yaptık"
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları VAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Özalp İlçe Başkanlığı iftar programında konuştu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları VAN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Özalp İlçe Başkanlığı iftar programında konuştu. (3)