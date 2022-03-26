Son dakika gündem: Bakan Kurum: "Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanda kuruldu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da meydanda kurulduğunu belirterek, "Cumhur İttifakı'nın temelinde, ruhunda birlik var, beraberlik var, büyük güçlü Türkiye ideali var. İnşallah bu ideallerle birlikte bir beraber olmak suretiyle güçlü Türkiye'nin güçlü şehirlerini inşa etmek için hep birlikte sizlerin destekleriyle, aziz milletimizin duasıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplu açılış, temel atma programı ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akören ve Güneysınır ilçelerini ziyaret etti. Bakan Kurum ve beraberindeki heyet daha sonra Çumra ilçesine geçti. Çumra Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden Bakan Kurum, "Çumra'mızda, başkanımız da, teşkilatımız da sizlerle birlikte sizlerin ihtiyacı olan projeleri bir bir görüşeceğiz. Daha önce yaptığımız gibi yine hizmet siyaseti yapacağız, eser siyaseti yapacağız. Hiçbir zaman eserden, hizmetten geri durmayacağız. Hiçbir zaman dedikoduların, iftiraların, ithamların içinde olmayacağız. ve inşallah Allah'ın izniyle sizlerin de destekleriyle 2023 yılında Cumhurbaşkanımızı yeniden başkomutan yapacağız, yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız. Ülkemize hizmet yolunda inşallah bu hizmetlerimizi vermeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da meydanda kuruldu. Cumhur İttifakı'nın temelinde, ruhunda birlik var, beraberlik var, büyük, güçlü Türkiye ideali var. İnşallah bu ideallerle birlikte, bir, beraber olmak suretiyle güçlü Türkiye'nin güçlü şehirlerini inşa etmek için hep birlikte sizlerin destekleriyle aziz milletimizin duasıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben bir hemşehriniz, bir kardeşiniz olarak hem Konya'mız için hem de ülkemizin 81 şehri için hizmet etmeye çalışıyorum, gayret gösteriyorum. Tüm ekibimizle birlikte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla nerede bir afet olsa, nerede bir sel olsa deprem olsa, heyelan olsa inanın 2 saat sonra devletimiz orada. Devletimiz valilerimizle, belediye başkanlarımızla, aziz milletimizle birlikte orada yaralarımızı sarıyor, onlara sözlerimizi veriyoruz ve sözlerimizi de en kısa zamanda tutuyoruz. Tek isteğimiz, tek arzumuz milletimizin duasını almaya devam etmek, onlara hizmet etmektir" diye konuştu.

Bakan Kurum ve beraberindeki heyet daha sonra ilçede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

(İbrahim Yetkin/İHA)