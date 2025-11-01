Haberler

Bakan Kurum: Çöken Apartman Bölgesinde Her Aşama İnceleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de çöken 7 katlı apartmanın bulunduğu bölgede zemin etütleri ve yapı denetim süreçlerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını açıkladı. Bakan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanın bulunduğu bölgeye ilişkin, zemin etütlerinden yapı denetim süreçlerine kadar her aşamayı titizlikle incelediklerini bildirdi.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Gebze Belediyemizde akademisyenlerimiz, teknik ekiplerimiz ve yerel yöneticilerimizle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Zemin etütlerinden yapı denetim süreçlerine kadar her aşamayı titizlikle inceliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, devletimiz tüm imkan ve kabiliyetiyle milletinin yanındadır."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
500
