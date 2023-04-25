Bakan Kurum, Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere küçük uydu kentler yapacağız. Buralarda rezerv konutlar üreteceğiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere küçük uydu kentler yapacağız. Buralarda rezerv konutlar üreteceğiz. Kalan 500 bin konutun da yerinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde dönüşümünü yapacağız." dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı Kurum, Çekmeköy Nikah Sarayı'nda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları, muhtarlar, site yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum, Çekmeköy'de açılışı yapılacak kavşağın müjdesini vererek, "Bugün Çekmeköy Köprülü Kavşak Projesi'nin temelini atacağız. Bu proje iki açıdan önemli. Bunlardan bir tanesi Taşdelen-Alemdağ bölgelerine dönüşler zaten yoğun bir trafiği olan Yenidoğan Kavşağı'ndan yapılıyor. Biz bu projeyle iki hat üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak hem zamandan hem yakıttan tasarruf edeceğiz." diye konuştu.

Otoparkla ilgili de önemli bir proje başlattıklarını söyleyen Kurum, 160 milyon liralık kapalı otoparkın hizmete alınacağını açıkladı.

Bakan Kurum, Çekmeköy'deki kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili detayları da paylaşarak şöyle devam etti:

"Çekmeköy'de kentsel dönüşüm projeleriyle konutları yüzde 90 civarında güvenli hale getirdik, geri kalan yüzde 8-10'luk alanda da Emlak Konut ve TOKİ eliyle yaptığımız bir proje var. Orada 25 dönümlük bir rezerv alanı projemiz var. Vatandaşlar isterlerse dairelerini rezerv alandan takas yapabilecek. Bu şekilde geriye kalan yüzde 8 alanı da dönüştürmek istiyoruz."

Bakan Kurum, İstanbul genelinde de dünya standartlarında kentsel dönüşüm yapıldığını, projelerin artarak devam edeceğini kaydetti.

Kurum, önceliklerinin deprem güvenliği olduğunu belirterek, "İstanbul'umuzda riskli tek bir yapı bırakmayacağız. Üreteceğiz, eser yapacağız. İşte bu anlayışla bayramın birinci günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Yarısı Bizden Kampanyası'nı müjdeledi. Yarısı Bizden Kampanyası çerçevesinde 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa Yakası'nda olmak üzere küçük uydu kentler yapacağız. Buralarda rezerv konutlar üreteceğiz. Kalan 500 bin konutun da yerinde, vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde dönüşümünü yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum "Yarısı Bizden kampanyası" ile inşa edilecek rezerv konutların, yeşil alan oranını artırıp huzurlu bir yaşam sunacağını söyledi.

Yeşil alan konusuna ayrı önem verdiklerini vurgulayan Kurum, "Hedefimiz kişi başı yeşil alanı 15 metrekareye çıkarmak. Çekmeköy Millet Bahçemiz toplam 100 bin metrekare. Bugünkü yatırım değeri 187 milyon lira. İnşallah projemizi de yıl sonu bitirip Çekmeköylü kardeşlerimize armağan edeceğiz." dedi.

"Seçim kaygımız olmadı daha güzel bir gelecek sunabilme kaygımız oldu"

Çekmeköy'deki programının ardından gençlerle buluşan Bakan Kurum, yeni projelerle ilgili bilgi vererek, gençlerin sorularını yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gençlerin fikirlerine her zaman değer verdiklerini belirterek, "21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerle birlikte yol yürüdü. Attığımız her adımda gençlerimiz adına, daha güzel şehirler kurmak adına yaptığımız mücadelenin şehirlerimize yansımalarını görüyoruz. Hep bu amaç ve motivasyonla çalıştık. Seçim kaygımız olmadı daha güzel bir gelecek sunabilme kaygımız oldu." diye konuştu.

2023 sonrasının Türkiye'nin yeni yüzyılı olduğunu dile getiren Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Yeni yüzyıl gençlerin hak sahibi olduğu bir yüzyıl olacak. Her alanda ülkemizin kendine yettiği, enerjide, sanayide bağımsız, tarımıyla, turizmiyle, istihdamıyla üreten, ihraç eden, güçlü ve büyük Türkiye olacak. Türkiye'nin yüzyılını inşa edecek olan sizlersiniz. Bizler de kardeşiniz, abiniz olarak bu mücadelede sizin yanınızdayız."

Konuşmasının ardından gençlerle bir süre sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra Çekmeköy Yusuf Cebir Merkez Cami'nin çevresindeki esnafı ziyaret etti.

Bakan Kurum, Çekmeköy Yenidoğan Taşdelen Mahallesi Şile Yolu Kavşağı Temel Atma Töreni'ne katılarak programlarına devam edecek.