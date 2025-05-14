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Bakan Kurum Bursa Esnafını Ziyaret Etti

Bakan Kurum Bursa Esnafını Ziyaret Etti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa'nın Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi'ni ziyaret ederek yapılan projeleri inceledi. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi ile ilgili detayları paylaştı.

Bakan Kurum çarşı esnafını ziyaret etti

BURSA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa ziyaretinde Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi'ni ziyaret ederek, bölgede yapılan çalışmaları inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa ziyareti kapsamında Tarihi Hanlar ve Çarşılar Bölgesi'ni ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum, Bakanlığın hayata geçirdiği Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi'ni yerinde inceledi. Esnaf ve vatandaşlar projeyle ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bursa Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi kapsamında yeşil alan, sert zemin ve peyzajla beraber toplam 19 bin metrekare açık alan düzenlemesi yapıldı. Böylece Pirinç Han, İpek Han ve Bakırcılar Çarşısı'nı da içine alan bölge yeniden nefes aldı. Sağrıcı Sungur Mescidi ile birlikte yanındaki Şeyhülislam Esiri Mehmet Efendi Türbesi'nin bakım onarım çalışmaları tamamlandı" denildi.

Metruk yapılar yıkıldı

Öte yandan, Ulu Cami ve etrafındaki Hanlar Bölgesi'nde tarihi silüeti bozan yapıların kaldırılması amacıyla acele kamulaştırma kararı alınarak, 6-7 katlı 63 yapı yıkıldı. Hanlar Bölgesi'nin hemen altında ise 4 katlı toplam 12 bin 500 metrekarelik alanda 500 araç kapasitesine sahip yer altı otoparkının tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÖZKAN - Güncel
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