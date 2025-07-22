Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Yetkilisi ile Görüştü

Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Yetkilisi ile Görüştü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteri Simon Stiell ile bir araya gelerek Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri ve COP31 adaylığı konusundaki kararlılığını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası İcra Direktörü Simon Stiell ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Stiell ile görüşmesinde "Yeşil Büyüme Tabanlı 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi" doğrultusunda Türkiye'nin önceliklerini aktardıklarını belirtti.

Bakan Kurum, ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl düzenlenecek COP31'e ev sahipliği adaylığı konusundaki kararlılığımızı, COP31 adaylığımızın özellikle yeşil dönüşüm hedefinin merkezde olması için önemli bir fırsat olduğuna duyduğumuz inancımızı dile getirdik. Sayın Stiell'e bu verimli görüşme ve ülkemizin hem COP hem de diğer süreçlerinde gösterdiği yapıcı çalışmaları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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