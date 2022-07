İSTANBUL ? BAKAN KURUM BİZ ÜLKEMİZE DEV ESERLER KAZANDIRIYOR, BÜYÜK YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ

ÜMRANİYE Belediyesi Zemin Altı Katlı Otopark ve Belediye Meydanı'nın açılışında konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, "Dünyanın her yerinde muhalefetin işi; yapılmayanı söylemek, varsa yanlışı göstermek, eksik olanı tamamlamaktır. Gelin görün ki Türkiye'de bu durum çok farklı. Bizdeki muhalefet dinlemiyor eleştiriyor, görmüyor iftira atıyor, anlamıyor yalan söylüyor. Biz ülkemize dev eserler kazandırıyor, büyük yatırımları hayata geçiriyoruz"dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan katlı otoparkın açılış törenine katıldı. Törenden önce önümüzdeki aylarda açılışı yapılacak olan kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti. Açılışta konuşan Bakan Kurum, son 10 yılda 600 bin konutun yenilendiğine değinerek şu anda da 140 bin konutun dönüşümü için çalışmaların devam ettiğini belirtti. 2035 yılına kadar Türkiye'de kentsel dönüşümün tamamlanacağını aktaran Kurum, Ümraniye'de yapılacak 2 bin yeni konutun da müjdesini verdi. Bakan Kurum Osmangazi Millet Bahçesi için de çalışmaların başladığını duyurdu.

"MUHALEFET DİNLEMİYOR ELEŞTİRİYOR, GÖRMÜYOR İFTİRA ATIYOR"

Açılışta konuşan Bakan Kurum "Dünyanın her yerinde muhalefetin işi; yapılmayanı söylemek, varsa yanlışı göstermek, eksik olanı tamamlamaktır. Gelin görün ki Türkiye'de bu durum çok farklı. Bizdeki muhalefet dinlemiyor eleştiriyor, görmüyor iftira atıyor, anlamıyor yalan söylüyor. Biz ülkemize dev eserler kazandırıyor, büyük yatırımları hayata geçiriyoruz. İyi günde olduğu gibi kötü günde de milletimizin yanında oluyoruz. Bir muhalefet; "neden selde vatandaşın yanındasınız, neden yangında ormanlarımızı kurtarmak için bölgedesiniz, neden depremde yaraları sarmak için seferber oluyorsunuz, neden afet bölgelerindesiniz" diye eleştirir mi? Dünyanın neresinde muhalefet vardır ki; zor gününde vatandaşın yanında olan devlete, hükümete karşı çıksın? Bu sözleri, bu davranışları, bu tutumları hakikaten anlamıyoruz; havsalamız almıyor. Arkadaşlar; seller, yangınlar, depremler, afetler siyaset üstü meselelerdir. Bu işin siyaseti olmaz. Bunu her zaman söylüyoruz. Millet ağlarken, millet hüzünlüyken, millet zor durumdayken siyasetçi siyaseti kenara bırakır, millete nasıl yardım ederim diye düşünür, milletin yardımına koşar. Ama siz bırakın yardım için el uzatmayı; en zor zamanda bile milletin acılarını siyasetinize alet etmekten imtina etmiyorsunuz. Biz dün Elazığ'daydık. İzmir'deydik, 1 ay boyunca milletimizin yanından ayrılmadık. Günlerce Giresun'daydık. Evvelki gün Kastamonu, Karabük'teydik. Yaralar sarılana kadar oralardan bir an bile ayrılmadık" dedi.

"KÖTÜ NİYETLİ BİR MUHALEFET VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatının durdurulması istenen Abdi İpekçi Spor salonu ile ilgili de konuşan Murat Kurum, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalkmış, inşaatı durdurmaya çalışıyor. Burası, eskisi yerine yapılan bir salon olduğu halde buraya yeşil alan diyor, başka şeyler uyduruyor. Halbuki derdi başka, burada İSKİ'nin yeni salon için ayrılan arazide üzerine düşen vazifeler var, bunu beceremiyorlar; bahane edip çalışmayı durduruyorlar. Ayrıca projemize ait 14 bin metrekare yeşil alan varken, şu anda orada halihazırda bir yeşil alan olmamasına rağmen sanki; yeşil alan varmış gibi davranıyorlar. Milletimizin aklıyla alay ediyorlar. Hakikaten karşımızda yavrularımızın, gençlerimizin en güzel hizmeti alacağı, spor yapacağı bir tesisi durduran; kötü niyetli bir muhalefet var, kötü kalpli bir irade var. Biz bunlara pabuç bırakacak değiliz, milletimize gençlerimize hizmet etmemizin önünde hiç kimse duramaz. Biz bu eseri Türk sporuna ve sporcusuna, gençlerimize, İstanbul'un güzel çocuklarına Allah'ın izniyle kazandıracağızö diye konuştu.

Türkiye'nin NATO Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'le ilgili tavrına yapılan eleştirilere de değinen Bakan Kurum şunları söyledi: 'Finlandiya ve İsveç meselesinde bunların gerçek yüzlerini bir kez daha gördük. Şimdiden istenen teröristler iade edilmiş, terörün fonu kesilecek, İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin birçok talebine evet demiş. Dünya medyası Türkiye istediğini aldı demiş. Terör örgütleri, PKK, FETÖ rahatsız ama gel gör ki bizim muhalefet de rahatsız." diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel