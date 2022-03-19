Bakan Kurum, " Biz 2023 ün değil 2053 ün planlarını yapıyoruz "
AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması Kura çekiminden görüntüler Dutluk mahallesi muhtarı ve vatandaş (Mehmet amca) nın konuşmaları ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreninde konuştu (5)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması
Kura çekiminden görüntüler
Dutluk mahallesi muhtarı ve vatandaş (Mehmet amca) nın konuşmaları ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreninde konuştu (5)