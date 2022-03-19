Bakan Kurum, " Biz 2023 ün değil 2053 ün planlarını yapıyoruz " - Haberler

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Bakan Kurum, " Biz 2023 ün değil 2053 ün planlarını yapıyoruz "

AA - Mesut Tankulu - Güncel
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması Kura çekiminden görüntüler Dutluk mahallesi muhtarı ve vatandaş (Mehmet amca) nın konuşmaları ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreninde konuştu (5)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması

Kura çekiminden görüntüler

Dutluk mahallesi muhtarı ve vatandaş (Mehmet amca) nın konuşmaları ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreninde konuştu (5)

Bakan Kurum, Biz 2023 ün değil 2053 ün planlarını yapıyoruz

Bakan Kurum, Biz 2023 ün değil 2053 ün planlarını yapıyoruz

Bakan Kurum, Biz 2023 ün değil 2053 ün planlarını yapıyoruz

AA / Mesut Tankulu - Güncel

İklim Değişikliği, Kentsel Dönüşüm, Murat Kurum, Güncel, Haberler

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