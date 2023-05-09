BAKAN KURUM: BEYKOZ'DA 23 MAHALLEMİZİN İMAR PLANI ONAYLANDI

BEYKOZ'da Giresunlularla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 'Beykoz'un her mahallesinde yıllardır imar planlarına dair çalışmalar yapıyorduk. Sözümüzü tuttuk. Toplamda 90 milyon metrekare alanda; Akbaba'dan Riva'ya, Cumhuriyet'ten Soğuksu'ya, Anadolu Feneri'nden Mahmut Şevket Paşa'ya, Dereseki'den, Görele'ye kadar 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı" dedi.

Beykoz Belediye binası önünde, Giresunlularla buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Giresunlulara ve Beykoz'da oturanlara çeşitli müjdeler verdi. Bakan Kurum, 'Bereketli ve değerli bir şehre, Giresun'a, Giresunlu kardeşlerimize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Emin olun nerede Giresunlu kardeşlerimizin bir ihtiyacı varsa biz hep orada olduk. Bugüne kadar Piraziz'ten Doğankent'e, Bereli'den Tirebolu'ya, Bulancak'tan Eynesil'e kadar Giresunumuzun dört bir yanına hizmet ettik. Eser verdik. Görelemizde yine hizmetlerimizi yaptık. Bugün sadece bizim bakanlığımız Giresun'umuzda, sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı yatırımlarına kadar 1.5 milyar liralık 24 projemizle aşkla, azimle, kararlılıkla hizmetlerimizi yürütüyoruz" açıklamasında bulundu.

'GİRESUN'A BİN 550 KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

Giresun'da TOKİ ile harıl harıl çalıştıklarının altını çizen Bakan Kurum, 'Tam 3 bin 764 sosyal konutumuzu bitirdik. Donatıları, yeşil alanları, okulları, parklarıyla Giresunlu kardeşlerimize teslim ettik. Ama durmak yok. Yine devam ediyoruz. TOKİ'mizle 619 konutumuzun, köy evlerimizin yapımını da aşkla, sevdayla devam ettiriyoruz. Dediler ki 'tamam bu konutları yaptınız ama ilk evim, ilk iş yerim, ilk arsa projesini Giresun'a da yapacak mısınız" Yapmaz mıyız? Giresun'a da bu proje kapsamında bin 550 konut inşa edeceğiz. Kardeşlerimiz ev sahibi olsun diye yine 2 bin konut yapılacak arsamızı da sizlerin hizmetine sunacağız" dedi.

'52 BİN METREKARE, 2 MİLLET BAHÇESİNİ GİRESUN'A HEDİYE EDİYORUZ"

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: ' Giresun'a yeşili katmak için de 52 bin metrekare 2 millet bahçesini, Giresunumuza Bulancak'a armağan ediyoruz. Bulancak Millet Bahçemizi, Giresun'un hemen girişinde Selahattin Camii'nin yanındaki bütün çarpık binaları kaldırdık. Vatandaşlarımıza bedellerini ödedik. Şanlı Giresun'a girerken bahçelerin, parkların içinden girsin dedik. ve orayı bir millet bahçesine çevirdik. İçinde kütüphanesi kıraathanesi, otoparkı, camimize gelen kardeşlerimizin araçlarını bırakacakları otoparkına kadar her yeri düzenledik. Şimdi yine Giresunsporumuzun yeni stadını tamamladık, hizmete açtık."

'GİRESUN KÜLTÜR EVİ YAPIYORUZ"

Giresun Federasyonu'nun Beykoz'da 60 bin metrekarelik bir yeri olduğunu belirten Bakan Kurum, 'Bizden bu alana Giresunlu kardeşlerimiz için 'bir Giresun Kültür Evi istiyoruz' dediler. 'Ailelerimizle piknik yapalım, o regülasyon alanında, yeşilin içinde, ağaçların gölgesinde bir mesire alanı istiyoruz' dediler. Şimdi sözümüzü veriyoruz. Giresunlu hemşehrilerimiz için bu alana Giresun Kültür Evini yapıyoruz. Yine bu alanda bir mesire alanı yapacağız. Orada hem Giresun hem de Beykozlu kardeşlerim gezmeye gelip güzelliklerinden istifade edecek. Buranın ismi Giresunlu kahramanlarımızın ismi olacak. Giresun 42'nci ve 47'nci Gönüllü Alayları ve Milli Mücadele alanı olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum son olarak şunları söyledi: 'Yine müjdemiz var. Beykoz'un her mahallesinde yıllardır imar planlarına dair çalışmalar yapıyorduk. Sözümüzü tuttuk. Toplamda 90 milyon metrekare alanda; Akbaba'dan Riva'ya, Cumhuriyet'ten Soğuksu'ya, Anadolu Feneri'nden Mahmut Şevket Paşa'ya, Dereseki'den, Görele'ye kadar 23 mahallemizin yeni imar planları onaylandı. Hayırlı uğurlu olsun."