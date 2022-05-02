Bakan Kurum, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu (1)
AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Sultan Selim Camisi'nin drone görüntüleri Cami avlusuna taşan cemaat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un namazda saf tutması Bayram namazının kılınması Bakan Kurum'un bayram namazının ardından açıklama yapması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı...
Sultan Selim Camisi'nin drone görüntüleri
Cami avlusuna taşan cemaat
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un namazda saf tutması
Bayram namazının kılınması
Bakan Kurum'un bayram namazının ardından açıklama yapması
KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı. Bakan Kurum, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. (1)
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel