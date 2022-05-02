Bakan Kurum, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu (1) - Haberler

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Bakan Kurum, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu (1)

AA - Mustafa Tugay Kılıç - Güncel
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Bakan Kurum, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu (1)

Sultan Selim Camisi'nin drone görüntüleri Cami avlusuna taşan cemaat Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un namazda saf tutması Bayram namazının kılınması Bakan Kurum'un bayram namazının ardından açıklama yapması KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı...

Sultan Selim Camisi'nin drone görüntüleri

Cami avlusuna taşan cemaat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un namazda saf tutması

Bayram namazının kılınması

Bakan Kurum'un bayram namazının ardından açıklama yapması

KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram namazını Sultan Selim Camisi'nde kıldı. Bakan Kurum, bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. (1)

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel

İklim Değişikliği, Bayram, Drone, Cami, Güncel, Haberler

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