Son dakika haberleri... BAKAN KURUM BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ AVRUPA YAKASININ ÇAMLICA CAMİİ'Sİ OLACAK

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşaatı devam eden Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Burada camii inşaatıyla ilgili bilgi alan Bakan Kurum, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin Çamlıca Camii'ne benzeyeceğini kaydederek, Barboros Hayrettin Paşa Cami, biliyorsunuz ki Anadolu Yakası'ndaki Çamlıca Camii gibi olacak. Çamlıca Camii'sinin inşaatını tamamladık ve İstanbul'a, insanlarımızın hizmetine açtık. Aslında bir benzerini de Avrupa yakasında burada vatandaşımızın yoğun bir şekilde yaşadığı Levent'te yapıyoruz. 18 bin metrekare arsa alanı üzerinde, Barbaros Hayrettin Paşa Camii'miz yükseliyor. Dört minareli kaba inşaatımız yüzde 95 seviyelerine geldi. Minarelerde az bir işimiz kaldı. Genel itibari ile ilerlememiz yüzde 55. Artık ince işçiliklerimiz de başlamış durumda. Burada Türk mimarisinin modernize edildiği ve tüm unsurlarının yansıtıldığı yaklaşık 20 bin cemaat kapasiteli bir cami olacak. Bu cami içerisinde sadece ibadet alanı değil, ibadet alanı dışında burada gençlerimizin, çalışan kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın 724 vakit geçireceği anlayışla tasarlanıyor. Altında gençlerimize ilişkin kütüphanelerimiz, kitap alanlarımız, diğer millet bahçelerinde camilerimizde olduğu gibi burada da Barbaros Hayrettin Paşa camisini de bu anlayışla yapıyoruz dedi.