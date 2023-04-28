Bakan Kurum, Bağcılar'da vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz 'inşa ediyoruz' diyoruz. Bu millete karşı vazifesini yapamayanlar, verdiği sözleri tutmayanlar ne diyor? 'Nasıl yapacaksın 1,5 milyon konutu, nasıl taşıyacaksın insanları?' diyorlar. Peki biz hep ne diyoruz? Bizim icraatlarımızın uzandığı noktaya, onların hayalleri bile uzanamaz." dedi.

AK Parti İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan Kurum, cuma namazını Bağcılar'da Hazreti Ebubekir Camii'nde kıldı.

İlçede yürüttüğü seçim çalışmaları kapsamında yoğun ilgisiyle karşılaştığı vatandaşlarla fotoğraf çektirerek çocuklara oyuncak hediye eden Kurum, caminin çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Bağcılar Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinden halka hitap eden Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na değinerek, "Kampanyamızın 3'üncü gününde İstanbul'umuzda 301 bin 500 bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 49 bin 500'e ulaştı. Bağcılar'da da kardeşlerimiz 2 bin 938 binayla yaklaşık 18 bin bağımsız bölüm başvurusu yaptı." bilgisini paylaştı.

İlçedeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurum, "Yıllardır Bağcılarlı kardeşlerimizin, özellikle Kemalpaşa ve Göztepe mahallelerimizde yaşayan 90 bin kardeşimizin dört gözle beklediği bir müjdeyi de buradan paylaşmak istiyorum. Kemalpaşa'daki riskli alanlarımızın ve Göztepe'deki yan yol planlarını onayladık. Askıya çıkardık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Daha nice hizmetler yapacaklarını, "eserlerin İstanbul'u"nu hep birlikte inşa edeceklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Biz 'inşa ediyoruz' diyoruz. Bu millete karşı vazifesini yapamayanlar, verdiği sözleri tutmayanlar ne diyor? 'Nasıl yapacaksın 1,5 milyon konutu, nasıl taşıyacaksın insanları?' diyorlar. Peki biz hep ne diyoruz? Bizim icraatlarımızın uzandığı noktaya, onların hayalleri bile uzanamaz. Tabii vazifeli olduğu yerlere uğramayanların, İstanbul'da neler yapılabileceğini görmeleri, anlamalarını da beklemiyoruz. İstanbul'da kentsel dönüşüm sözü verdiler mi size? 'Her yıl 20 bin konut yapacağız, 5 yılda 100 bin konutu dönüştüreceğiz' dediler mi? Dediler. Deprem bütçesini 6 kat düşürdüler mi? O parayı ne yaptılar? Reklama, algıya, heykele, çeşme, musluk açılışlarına harcadılar. Kentsel dönüşüm sözü verip yerine getirmeyenlerin, dönüşüm konusunda da söz söylemelerini zaten yersiz buluyoruz."

"Tüm dönüşüm alanlarını bölüşmüşler"

Bakan Kurum, bugüne kadar muhalefetin "yapamazlar" dediği her projeyi yaptıklarını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Peki, biz 21 yılda Türkiye'de 3,3 milyon konutu dönüştürürken onlar ne yaptılar biliyor musunuz? Meslek odalarıyla dönüşümün önüne takoz koydular, gürültü yaptılar, güçlük çıkardılar. 39 ilçemizde yüzlerce konutu dönüştürürken, projeler üretirken, anahtar teslimleri yaparken onlar, İstanbul'un en büyük 9 ilçesinde, 48 mahallesinde çalışmaları durdurmak için uğraştılar. Bizler sadece 2022'de 164 bin yeni yuvanın yapımını gerçekleştirirken onlar, 'kentsel dönüşüme hayır' kampanyaları, mitingler düzenlediler, mahkemelerle riskli alan kararlarını iptal ettirdiler. İşte buradan tüm açıklığıyla milletimize ilan ediyorum; Tüm dönüşüm alanlarını bölüşmüşler. Meral Akşener Beykoz Tokatköy'de, CHP'li Engin Özkoç Hendek'te, İBB Başkanı Esenler'de, HDP'li vekiller İstanbul Tozkoparan'da kentsel dönüşüme savaş açtılar. 21 yılda Bakanlar Kurulu kararıyla ilan edilen 279 riskli alan kararının 81'ine 800'ü aşkın dava açan güruh, işte bu güruhtur. Kentsel dönüşümü durduran zihniyet işte bu köhneleşmiş CHP zihniyetidir. Bu aziz millet her şeyi ayan beyan görmektedir ve 14 Mayıs'ta da bu zihniyete tokadı sandıkta atacaktır."

Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimlerinin çok kritik olduğuna işaret ederek, bir tarafta "Yükselen Anadolu" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, diğer tarafta "Türkiye'ye dair tek bir vizyonu olmayan" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu ifade etti.

Bakan Kurum, CHP'nin bundan 4 yıl önce seçimlerde "Martın sonu bahar olacak" dediğini aktararak, "Ne hikmetse biz o baharı ne İstanbul'da ne Ankara'da ne İzmir'de ne de Bağcılar'da göremedik. Tam 4 yıl oldu. Bu şehirler, bu millet baharı bir türlü göremedi. Ama ne gördük biliyor musunuz? Yalancı baharı gördük. Yolda kalan otobüsler gördük. Karda kapanan yollar gördük. Bir türlü bitmeyen metro hatları gördük. Her şeyi gördük ama hizmet göremedik, eser göremedik. Şimdi de utanmadan, sıkılmadan yine 'baharlar gelecek' diyorlar. Sizin vadettiğiniz bahardan bu millete ne hayır geldi ki şimdi sizden bu millet yeni baharlar beklesin, eserler, hizmetler beklesin." ifadelerini kullandı.