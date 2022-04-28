BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iftar programının ardından Ulu Cami'de teravih namazı kıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum iftar programının ardından Ulu Cami'de teravih namazı kıldı. Daha sonra Bakan Kurum AK Parti İl Başkanlığı tarafından İnönü Bulvarı üzerine kurulan stantta vatandaşlara lokma tatlısı dağıttı. İnönü Bulvarı'nda vatandaşları selamlayan Bakan Kurum, cadde üzerinde erik ve çilek satan seyyar satıcıdan meyveleri, Sevgi Evleri'ndeki çocuklara verilmek üzere satın aldı. Bakan Kurum son olarak bir dondurmacıda durarak halka dondurma ikram etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği, Teravih Namazı, Murat Kurum, Cami, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title