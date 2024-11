Bakan Kurum: Atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,5'e çıkardık

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hayata geçirdiğimiz Ulusal Depozito Yönetim Sistemi sayesinde, 2035 yılında ülkemizdeki geri kazanım oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizde 2018 yılında yüzde 1,2 olan arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,5'e çıkardık, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Kurum, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu' toplantısında konuştu. Bakan Kurum, bugün kurumların temsilcileri ile 2053 Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi hakkında değerlendirmeler yapacaklarını, hep birlikte kararlar alacaklarını ve aynı zamanda COP29 (2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) için hazırlık yapacaklarını söyledi. Kurum, "Toplantımızı, insanlığın son derece dramatik bir süreç yaşadığı bu dönemde yapmamızın anlamı çok büyük. Maalesef bugün iklim krizi küresel çapta tüm üretim ve tüketim zincirini dönüştürüyor; bunun yanında seller, yangınlar, çölleşme ve kuraklık gibi afetlerin sıklığı ve etkilerinin her geçen gün artığını görüyoruz. İnsanlar yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalıyor, iklim göçü her geçen gün artıyor ve yayılıyor. Temiz suya ve gıdaya erişim de artık gün geçtikçe zorlaşıyor; bitki ve hayvan türleri her geçen gün daha da azalıyor. Günümüz dünyasında yılda 2,1 milyar ton atık üretiliyor. Her yıl 8 milyon ton atık da okyanuslara karışıyor. Bugün dünyada her yıl üretilen gıdanın 3'te 1'i; 1,3 milyar tonu israf ediliyor. Bu israfın maliyeti 1 trilyon doları aşıyor. Son 50 yılda hava, iklim ve suyla bağlantılı 11 binden fazla afet kayıtlara geçmiş ve 2 milyonun üzerinde can kaybı ile 3,64 trilyon dolarlık ekonomi kaybı yaşanmıştır" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye'nin, tarihin hiçbir döneminde, insanlığın genetiğini ilgilendiren konulara kayıtsız kalmadığını aktaran Kurum, "Türkiye her zaman öncü olmuş, tarihsel görevler üstlenmiş ve başarıyla görevini yerine getirmiştir. Ülke olarak iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadeleyi her zaman siyaset üstü ve sınır tanımayan konular olarak ele alıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadeleyi hem mevcut sorunların önlenmesi hem de kalkınma sürecinde iklime uyum olarak değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, '2053 net sıfır emisyon hedefi' ve 'Yeşil kalkınma hedefleri' doğrultusunda 'iklim değişikliği ile mücadele' ile 'uyum' konuları başta olmak üzere birçok alanda önemli düzenlemeler gerçekleştirdik. Su kaynakları yönetiminden biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerine, tarım ve gıda güvencesinden enerji ve sanayiye, ulaştırmadan kentlere, sağlıktan spora, sosyal kalkınma ve afet riskini azaltmaya kadar birçok alanda iklim değişikliğine uyum için çalışıyoruz" diye konuştu.

'3,3 MİLYON KONUTUMUZU ÇEVREYE DUYARLI ŞEKİLDE İNŞA ETTİK'

Türkiye'nin özgün konumunu koruyarak ve hakkaniyet ilkesini gözeterek Meclis'ten aldıkları yetki ile Paris İklim Anlaşması'nı onayladıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Dünyaya örnek olan ve iklim diplomasisinde çığır açan 'Sıfır Atık' modelini başarıyla uyguluyoruz. Elde ettiğimiz kazanımların yanı sıra büyük bir zihniyet dönüşümünü de gerçekleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz Ulusal Depozito Yönetim Sistemi sayesinde 2035 yılında ülkemizdeki geri kazanım oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizde 2018 yılında yüzde 1,2 olan arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranını yüzde 5,5'e çıkardık, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarmayı hedefliyoruz. Son 22 yılda sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ürettiğimiz 3,3 milyon konutumuzu çevreye duyarlı, 'Sıfır Atık' uyumlu olacak şekilde inşa ettik. Bugün deprem bölgesinde de 452 bin yeni konut ve iş yerimizi iklim değişikliğine uyumlu şekilde inşa etmeye devam ediyoruz" dedi.

'YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYINI YÜZDE 65'E YÜKSELTECEĞİZ'

Bakan Kurum, enerjide verimliliği sağlamak üzere 'Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi' düzenlediklerini vurgulayarak, "Enerji sektöründe, toplam elektrik kurulu gücü içerisindeki yenilenebilir enerjinin payını 2035'te yüzde 65'e yükselteceğiz. Sanayi, tarım ve ticaret başta olmak üzere bütün sektörlerimizde ve alt sektörlerde yeşil dönüşüme geçiyoruz. Üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini döngüsel yeşil ekonomiyle uyumlu hale getiriyoruz. Sanayi sektöründe, düşük karbonlu yol haritalarımızla; 2053 yılına kadar alüminyum sektöründe yüzde 75, çelik sektöründe yüzde 99, çimento sektöründe ise yine yüzde 93 emisyon azaltımı sağlayacağız; gübre sektöründe ise sıfır emisyona ulaşacağız. Emisyon Ticaret Sistemi'nin kurulması için çalışmalarımızı hızlandıracağız, elde edilen gelirle sanayinin yeşil dönüşümünü destekleyeceğiz. Bu sayede yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümü hızlandıracağız. Yeşil yatırımlar için finansman mekanizmaları ve hibe programları geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Bakan Kurum ayrıca 81 ilde İl İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu oluşturacaklarını ve yine her ilde Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları hazırlayacaklarını belirterek, İklim Kanunu ile ilgili çalışmaları da bitirip, TBMM'ye gönderdiklerini söyledi.