BAKAN KURUM: ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'Nİ 8 MAYIS'TA HİZMETE AÇACAĞIZ

? Seçim çalışmaları kapsamında Maltepe'de bir dizi programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, 'İstanbul'da fethin 570'inci yıldönümünde milletimize söz vermiştik. Kardeşlerimizin yürüme mesafesinde ulaşacağı, İstanbul'un en değerli, kıymetli alanını millet bahçesi yapacağız ve milletimize armağan edeceğiz demiştik. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni de 8 Mayıs itibariyle İstanbul'a, İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine açacağız. Gurur, onur duyacağımız çocuklarımızın neşeyle koşacağı, fethin sembolü 145 bin 300 ağaç olan muhteşem bir projeyi İstanbul'a armağan edeceğiz' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, sabah saatlerinde Maltepe'deki Aydınoğlu tesislerinde muhtarlar STK yöneticileri, meclis üyeleri ve sitelerin temsilcileriyle toplantı yaptı. Ardından Başıbüyük Mahallesi sakinleriyle kentsel dönüşüm toplantısı gerçekleştirdi. Daha sonra da Esenkent İETT Konutları temel atma törenine katıldı.

İSTANBUL'DA RİSKLİ YAPI KALMAYACAK

Bakan Kurum, 'Bugün itibariyle İstanbul'umuzda 467 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 87 bine ulaştı. Yani daha şimdiden 1 milyon 900 bin vatandaşımızın hayatı değişiyor. Maltepeli kardeşlerimiz de kampanyamıza yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. İstanbul'a söz hiçbir riskli yapı kalmayacak. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir gencimiz, güvensizlik hissetmeyecek. Hiçbir annemiz, babamız; yastığa başını tedirgin bir şekilde koymayacak' ifadelerini kullandı.

'MALTEPE'YE MÜJDELERLE GELDİM'

Maltepe'ye müjdelerle geldiğini aktaran Bakan Kurum, yapılacakları 8 madde de şöyle sıraladı:

'Emlak Konut'umuzla; Atışokulu ve Gülsuyu'ndaki İETT bloklarımızın temellerini atıyoruz. 38 bin metrekarelik alanı kapsayan bu projemizle Maltepe'mize 16 blokta 431 konut ve 19 dükkan kazandırıyoruz. İnşallah 2024 yılında Maltepeli kardeşlerimize teslim ediyoruz. Konutlarımız Maltepe'mize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Atışokulu'nda iki ayrı etapta toplam bin 327 konut, 8 dükkan ve camimizi yıl bitmeden sizlere teslim ediyoruz. Yine Atışokulu Mahallemizde; 5 farklı etapta tam 2 bin 700 yeni yuvamızın çalışmalarına başlıyoruz.

'Marmara Üniversitemiz için 2.2 milyar liralık yatırım değeriyle Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinin ve 451 milyon liralık yatırım değeri olan 3 bin 500 kişilik öğrenci yurdumuzun yapımına süratle devam ediyoruz. Külliyenin içerisinde yer alan ilkokul, ortaokul ve lise binaları ile mühendislik ve teknoloji fakültelerinin yapımını tamamladık. İnşallah bu yıl içerisinde projemizi tamamlayacağız ve gençlerimizin istifadesine sunacağız. Başıbüyük'te 2 etapta toplam 605 konut üreterek hem sağlıksız yapıları temizlemiş hem de vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözmüştük. Şimdi bu mahallemizde 370 dönüm alanda İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm çalışmalarından birini daha başlatıyoruz. Birinci etapta açtığımız uzlaşma ofisimizle vatandaşlarımızla yarın itibariyle görüşmeye başlıyoruz. 4 bin konutluk Başıbüyük dönüşümünü hep birlikte yapacağız. Hep birlikte güzelleştireceğiz.

'Zümrütevler'de bin 590 bağımsız birimden oluşan Kaleyurt, Öz-iş, Zümrütevler, Palmiye ve Yeşil Belde sitelerimizi de 'Yarısı Bizden Kampanyasına' dahil ediyoruz ve kentsel dönüşümü başlatıyoruz. Maltepe'mizin yeşiline yeşil katmaya devam ediyoruz. Büyükbakkalköy Mahallemize 65 bin metrekare büyüklüğe sahip yemyeşil bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Yaklaşık 3 hafta önce Anadolu Yakasında mahalle muhtarlarımızla buluşmamızda Maltepe Fındıklı Mahalle Muhtarımız Yaşar Bey, bizden mahalledeki vatandaşların bir park ihtiyacının olduğunu söylemişti. Üç gün sonra 10 bin metrekarelik bir alanda İller Bankamız eliyle parkımızın yapımına başladık. Dün itibariyle de parkımızı tamamladık, hizmetinize hazır.?

YENİ İETT KONUTLARI 2024'TE TESLİM EDİLECEK

Bakan Kurum, 'Şu anda projemiz kapsamında 16 blokta toplam 431 konut ve 19 dükkanın inşasına coşkuyla, heyecanla, hep birlikte başlıyoruz! Projemiz kapsamında 2+1 ve 3+1 daire tiplerinde konutlar üreteceğiz. Yine konutlarımız zemin + 5 katı geçmeyecek şekilde Maltepe'nin mimari dokusuna uygun olacak. İnşallah 2024'te sizlere teslim edeceğiz. Yeni İETT Konutlarımız sizlere, Maltepe'mize, İstanbul'umuza hayırlı, uğurlu olsun. İstanbul'da fethin 570'inci yıldönümünde milletimize söz vermiştik. Kardeşlerimizin yürüme mesafesinde ulaşacağı, İstanbul'un en değerli, kıymetli alanını millet bahçesi yapacağız ve milletimize armağan edeceğiz demiştik. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni de 8 Mayıs itibariyle İstanbul'a, İstanbullu kardeşlerimizin hizmetine açacağız. Gurur, onur duyacağımız çocuklarımızın neşeyle koşacağı, fethin sembolü 145 bin 300 ağaç olan muhteşem bir projeyi İstanbul'a armağan edeceğiz' diye konuştu.