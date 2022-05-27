Bakan Kurum: Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni konuta, ticarete, imara açmıyoruz - Haberler

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL DHA - ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Atatürk Havalimanı'nda yapılacak olan millet bahçesinin ilk etabının 2023 mayıs ayında tamamlanacağını duyurdu. Bakan Kurum, "Emin olun biz bu alanı hiçbir şekilde konuta açmıyoruz. Ticarete, imara açmıyoruz. Burada Atatürk Havalimanı'mız hizmet vermeye bir pistiyle devam edecek. Bu çerçevede ilk etabımızı da fethin 570'inci yıl dönümünde vatandaşımıza armağan edeceğiz" dedi.

Kurum, bugün Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya, milletvekilleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da eşlik etti. Havalimanında yapılan örnek millet bahçesini gezen Bakan Kurum, ardından yapılacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinin detayları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, herkesi 29 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek fetih ve fidan dikim törenine de davet etti.

PAZAR GÜNÜ MİLLET BAHÇESİNİ İLK FİDANLARLA BULUŞTURUYOR OLACAĞIZ

YAPILMASI GEREKEN HER ŞEY VATANDAŞIMIZIN HUZURU İÇİN YAPILIYOR

BU ALANI KONUTA, İMARA, TİCARETE AÇMIYORUZ

PROJELER TANITILACAK, KONSERLER GERÇEKLEŞECEK

İLK ETABI 2023 MAYIS AYINDA HİZMETE SUNULACAK