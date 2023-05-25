Bakan Kurum, Ataşehir'de Ağrılı, Ardahanlı ve Iğdırlı vatandaşlarla buluştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Azerbaycanlı dostlarımızla bir kez daha söyleyelim; milliyetçilik, İHA, SİHA üretmektir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Azerbaycanlı dostlarımızla bir kez daha söyleyelim; milliyetçilik, İHA, SİHA üretmektir. Milliyetçilik, Kızılelma'yla göklere hakim olmaktır. TCG Anadolu'yla denizlere hükmetmek, Togg'la karalara hakim olmaktır. Milliyetçilik, Karabağ'da Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraber olmaktır." dedi.

Kurum, Ataşehir'de düzenlenen Ağrılı, Ardahanlı ve Iğdırlı Hemşehri Buluşması'na katıldı.

Ülke açısından çok büyük bir eşiği, 14 Mayıs seçimlerini büyük bir farkla, açık ara önde tamamladıklarını belirten Kurum, milletin Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı'na verdiğini, cumhurbaşkanı seçiminin ise kıl payı bir oranla ikinci turu işaret ettiğini söyledi.

Kurum, deprem bölgesinde, her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın rekor bir oy aldığını, 21 yıldır Erdoğan'ın 81 ilde 85 milyon vatandaşa aynı hizmetleri götürdüğünü dile getirdi.

Bugüne kadar kimseyi ayırmadıklarını, ötekileştirmediklerini ifade eden Kurum, "Kendilerine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek CHP'nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan CHP, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu o maskesini indirmiştir. Bugün milletin tercihiyle alay edenler, milletin gönlünde mahkum olmuştur." ifadesini kullandı.

Kurum, depremzedeleri hiçbir zaman beceriksizlerin insafına terk etmediklerini, bundan sonra da milletin destek ve dualarıyla asla terk etmeyeceklerini söyledi.

Bakan Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik, 'Konutlarımızı yapacağız.' dedik. İnşallah konutlarımızı hızlı bir şekilde yaparak sözümüzü tutacağız. Şu an değerlendirme aşamasındaki ihalelerimizi, sözleşmelerimizi de sayarsak 185 bin konutun, dükkanın ve sanayi sitesinin inşaat süreçleri başlamıştır. Yine can Azerbaycan'ımız, kardeş, dost Azerbaycan'ımız da Kahramanmaraş'ta deprem bölgesinde, gerek arama kurtarma ekipleriyle gerekse kalıcı okullarıyla, sosyal tesisleriyle, konutlarıyla birlikte bugün kardeş ülke dediği Türkiye'nin yanında olmuştur. "

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür eden Kurum, "Biz her zaman iyi günde, kötü günde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduk. Onlarla birlikte yol yürüdük ve İnşallah sonsuza dek de onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kurum, karanlık zihniyetin temsilcilerinin hiçbir zaman milletin tercihine saygı duymadığını, inanmadığını ve güvenmediğini belirterek "Her zaman 'Siz bilmezsiniz, cahilsiniz.' dediler. Milletimizi ötekileştirdiler. Milletten destek alamayınca vesayet odaklarından, darbelerden medet umdular." dedi.

"Milletine yabancı olan bu zihniyete seslendiğini" ifade eden Kurum, "Azerbaycanlı dostlarımızla bir kez daha söyleyelim; milliyetçilik, İHA, SİHA üretmektir. Milliyetçilik, Kızılelma'yla göklere hakim olmaktır. TCG Anadolu'yla denizlere hükmetmek, Togg'la karalara hakim olmaktır. Milliyetçilik, Karabağ'da Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir ve beraber olmaktır." diye konuştu.

"14 Mayıs'ta Yasin Börü'nün annesi kazanmıştır, Eren Bülbül'ün annesi kazanmıştır, Aybüke öğretmenin annesi kazanmıştır. Yine 28 Mayıs'ta da şehitlerimizin, gazilerimizin, Azerbaycanlı kardeşlerimizin, oradaki şehitlerimizin anneleri kazanacaktır." diyen Kurum, milletin bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Türkiye sana emanet."diyeceğini ve Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağını söyledi.