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Bakan Kurum: "Memleketimize hizmet sevdasını büyüklerimizden öğrendik"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gelişi Toplu açılış töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması AKSARAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gelişi

Toplu açılış töreni

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un kürsüye çıkışı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması AKSARAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Murat Kurum Aksaray Güncel Haberler

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