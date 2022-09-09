Bakan Kurum: "Memleketimize hizmet sevdasını büyüklerimizden öğrendik" Güncel Haberler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gelişi Toplu açılış töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması AKSARAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un gelişi Toplu açılış töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un kürsüye çıkışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un konuşması AKSARAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aksaray'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu. (1) Kaynak: AA / Güncel İklim Değişikliği Murat Kurum Aksaray Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Kurum: 'Memleketimize hizmet sevdasını büyüklerimizden öğrendik' - Haberler

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