Bakan Kurum, AK Parti Şile ilçe teşkilatı ile buluştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın, gazetelerinde, dergilerinde hilalimizi kırarak Cumhur İttifakı'nın yenileceğinden bahseden dergiler, gazeteler şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek oranda destek aldığından bahsediyorlar.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın, gazetelerinde, dergilerinde hilalimizi kırarak Cumhur İttifakı'nın yenileceğinden bahseden dergiler, gazeteler şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek oranda destek aldığından bahsediyorlar. Milletin desteğinden bahsediyorlar." dedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen Kurum, partisinin Şile teşkilatıyla bir araya geldi.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimleri için yaptıkları çalışmalardan dolayı ilçe teşkilatına teşekkür etti.

Milletin, iradesini Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığını belirten Kurum, "Cumhur İttifakı olarak Meclis'te en yüksek çoğunluğu aldık. Yalanların, bahanelerin, milletin nezdinde hiçbir karşılığının olmadığını da aslında bu seçimde yine görmüş olduk." diye konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 21 yıldır milletin geleceği adına eserler ürettiğini dile getirerek, vatandaşların 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'na sandıkta en güçlü cevabı verdiğini ifade etti.

Deprem bölgelerinde yaşayanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rekor oranda destek verdiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Allah hepsinden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın, bizlerin yanında durdular. Bu da aslında muhalefetin anlaması gereken bir duruş. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah aynı anlayışla, motivasyonla biz hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Beş yıllık bakanlık sürecinde hep milletimizin dertleriyle bir arada olduk. Dertlerin çözümü adına bir irade ortaya koyduk. Biz, milletimizin yaralarını sararken, yeri geldi ekmeğimizi depremzede kardeşlerimizle bölüştük. Yeri geldi evimizi, işimizi, aşımızı paylaştık. İnşallah, deprem bölgesinden elimizi, gönlümüzü, yüreğimizi 85 milyon büyük Türkiye ailesi olarak çekmeyeceğiz."

Kurum, 2,5 milyon oy farkıyla ilk turu tamamladıklarını aktararak, aynı motivasyonla ve heyecanla ikinci tur için çalışacaklarını belirtti.

"Kavgamız muhalefetle değil, ülkemize diz çöktürmek isteyen güruhlarladır"

Hizmet götürürken hiç kimseyi dini, dili, ırkı, inancı, mezhebinden dolayı ayırt etmediklerini belirten Kurum, Şile'deki çalışmaların da bitmesiyle burasının, bölgenin cazibe merkezi olacağına değindi.

Bakan Kurum, "Bizim kavgamız muhalefetle değil, ülkemize diz çöktürmek isteyen güruhlarladır. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın, gazetelerinde, dergilerinde hilalimizi kırarak Cumhur İttifakı'nın yenileceğinden bahseden dergiler, gazeteler şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek oranda destek aldığından bahsediyorlar. Milletin desteğinden bahsediyorlar. Sırtımızı teröre, teröristlere, Kandil'e değil, milletimize yasladık. Milletimizle birlikte yol yürüdük." ifadesini kullandı.

Buradaki konuşmaların ardından Sancaktepe'ye giden Kurum, esnaf lokantasını ziyaret edip vatandaşlarla yemek yedi.