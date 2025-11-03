Haberler

Bakan Kurum, AK Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümünü kutladı

Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "23 yıl önce milletimizin takdiriyle iktidar olan AK Parti'mizin inşa ettiği hizmet yolu, bugün Türkiye Yüzyılı'na uzanıyor.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti'nin iktidara gelişinin 23. yıl dönümünü kutlayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye siyasetinde bir milattır, 3 Kasım. Milletin iradesiyle dolu sandıklardan o gün insana hizmet çıktı, umut çıktı, memleket sevdası çıktı. 23 yıl önce milletimizin takdiriyle iktidar olan AK Parti'mizin inşa ettiği hizmet yolu, bugün Türkiye Yüzyılı'na uzanıyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizden aldığımız destekle nice 23 yıllara."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
